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29 ноября 2019, 17:47

Почти Range Rover Sport оценили в 1,5 млн рублей

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Фото: Hanlong Auto
Компания Hanlong Auto выпустила на китайский рынок кроссовер с труднопроизносимым названием Hunkt Canticie или Hunkt Queshi, который представляет собой практически точную копию британского Range Rover Sport. Разница в габаритах – всего несколько сантиметров, под капотом – 2,0-литровый турбомотор на 218 сил. Зато стоит китайский клон в 5 раз дешевле.
Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей

Фото: Hanlong Auto

Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей

Фото: Hanlong Auto

Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей

Фото: Hanlong Auto

Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей

Фото: Hanlong Auto

Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей

Фото: Hanlong Auto

Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей
Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей
Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей
Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей
Почти Range Rover Sport оценили в 1 5 млн рублей
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Очередную нелицензионную копию Range Rover выпускают в китайской провинции Хубэй. Габариты новинки: длина – 4 985 мм, ширина – 1 995 мм, высота – 1 819 мм. Дизайн – «цельнотянутый» с Range Rover Sport. Китайская копия отличается только иным оформлением радиаторной решетки и формой оптики. Шильдики предусмотрительно устанавливать не стали. Будущие покупатели при желании смогут купить на Aliexpress логотипы Land Rover.

Под капотом кроссовера Hunkt работает 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 218 л.с. в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод в стандартной комплектации задний. Топовые комплектации можно заказать с полным приводом. В салоне – цифровая приборная панель, объединенная под один козырек с экраном мультимедийной системы. Переключатель КПП выполнен в форме шайбы, как и у оригинальных кроссоверов Range Rover. 

Базовый Hunkt стоит от 1,46 млн рублей в пересчете по текущему курсу. За топовый кроссовер просят минимум 2,23 млн рублей. Для сравнения британский Range Rover Sport стоит в Китае от 7,9 до 11,2 млн рублей. Автомобиль уже поступил в продажу. Собирается ли Land Rover подавать на китайского автопроизводителя в суд, пока неизвестно. В марте 2019 года британская компания выиграла иск о плагиате против Jiangling Motor Holding, которая выпустила кроссовер Landwind X7 – близнеца Range Rover Evoque.


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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Тест-драйв Range Rover IV: На гербовой бумаге
Я свой Range rover velar оформлял на варшавке в автопассаже. Бронировал его заранее на сайте, поэтому когда приехал к дилеру, то он меня уже ждал)
bulgarin
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
О такой машине, можно только мечтать, но не покупать. Её не возможно продать, один транспортный налог 75 тыс.р в год за 500 сил + всё остальное = 700 тыс в год, её покупать только новую и передавать по наследству самому нелюбимому родственнику
Дед
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Почти Range Rover Sport оценили в 1,5 млн рублей
{{material_126075}}Очередную нелицензионную копию Range Rover выпускают в китайской провинции Хубэй. Габариты новинки: длина – 4 985 мм, ширина – 1 995 мм, высота – 1 819 мм. Дизайн – «цельнотянутый» с Range Rover Sport. Китайская копия отличается только иным оформлением радиаторной решетки и формой оптики. Шильдики предусмотрительно устанавливать не стали. Будущие покупатели при желании смогут купить на Aliexpress логотипы Land Rover.Под капотом кроссовера Hunkt работает 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 218 л.с. в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод в стандартной комплектации задний. Топовые комплектации можно заказать с полным приводом. В салоне – цифровая приборная панель, объединенная под один козырек с экраном мультимедийной системы. Переключатель КПП выполнен в форме шайбы, как и у оригинальных кроссоверов Range Rover. Базовый Hunkt стоит от 1,46 млн рублей в пересчете по текущему курсу. За топовый кроссовер просят минимум 2,23 млн рублей. Для сравнения британский Range Rover Sport стоит в Китае от 7,9 до 11,2 млн рублей. Автомобиль уже поступил в продажу. Собирается ли Land Rover подавать на китайского автопроизводителя в суд, пока неизвестно. В марте 2019 года британская компания выиграла иск о плагиате против Jiangling Motor Holding, которая выпустила кроссовер Landwind X7 – близнеца Range Rover Evoque.
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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