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3 декабря 2019, 17:01

Почтим память советских воинов своим неравнодушием

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Фото пользователя 110km.ru
На 561 км только что введенной в эксплуатацию платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» в районе д. Мясной бор планируется установить мемориал бойцам легендарной 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии.
Почтим память советских воинов своим неравнодушием

Фото пользователя 110km.ru

В настоящее время объявлен сбор средств на это благое дело. Свой посильный вклад в создание памятника может любой неравнодушный человек. Как говорят в Фонде развития науки и культуры «Таволга», любая помощь будет принята с благодарностью.

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Эскиз памятника был выбран в ходе открытого всероссийского творческого мероприятия, организованного ГК «Автодор» совместно с Поисковым движением России и администрацией Новгородской области. Большинство голосов было отдано эскизу Студии военных художников М. Е. Грекова

По словам автора Максима Малашенко, соответствующая идея возникла у группы скульпторов и художников. «Есть Родина-Мать, а это ее сын, солдат, который встал на защиту, - говорит г-н Малашенко. - Наш солдат не агрессивный, он не идет вперед и не атакует, он просто вышел и встал на пути захватчиков. Его винтовка не направлена вперед, она останавливает врага. А плащ-палатка развевается на ветру, который является символом вражеского нашествия».

Именно в районе Мясного Бора весной и летом 1942 года шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Вот уже много лет здесь, рядом с трассой М-10 «Санкт-Петербург – Москва», работает мемориал и памятник бойцам и командирам Второй ударной армии. Он сооружен на месте одного из крупнейших воинских захоронений, в котором, по некоторым оценкам, покоятся останки 45 000 советских воинов.


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Почтим память советских воинов своим неравнодушием
В настоящее время объявлен сбор средств на это благое дело. Свой посильный вклад в создание памятника может любой неравнодушный человек. Как говорят в Фонде развития науки и культуры «Таволга», любая помощь будет принята с благодарностью.{{material_127432}} Эскиз памятника был выбран в ходе открытого всероссийского творческого мероприятия, организованного ГК «Автодор» совместно с Поисковым движением России и администрацией Новгородской области. Большинство голосов было отдано эскизу Студии военных художников М. Е. Грекова По словам автора Максима Малашенко, соответствующая идея возникла у группы скульпторов и художников. «Есть Родина-Мать, а это ее сын, солдат, который встал на защиту, - говорит г-н Малашенко. - Наш солдат не агрессивный, он не идет вперед и не атакует, он просто вышел и встал на пути захватчиков. Его винтовка не направлена вперед, она останавливает врага. А плащ-палатка развевается на ветру, который является символом вражеского нашествия».Именно в районе Мясного Бора весной и летом 1942 года шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Вот уже много лет здесь, рядом с трассой М-10 «Санкт-Петербург – Москва», работает мемориал и памятник бойцам и командирам Второй ударной армии. Он сооружен на месте одного из крупнейших воинских захоронений, в котором, по некоторым оценкам, покоятся останки 45 000 советских воинов.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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