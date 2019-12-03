Почтим память советских воинов своим неравнодушием
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Фото пользователя 110km.ru
В настоящее время объявлен сбор средств на это благое дело. Свой посильный вклад в создание памятника может любой неравнодушный человек. Как говорят в Фонде развития науки и культуры «Таволга», любая помощь будет принята с благодарностью.
По словам автора Максима Малашенко, соответствующая идея возникла у группы скульпторов и художников. «Есть Родина-Мать, а это ее сын, солдат, который встал на защиту, - говорит г-н Малашенко. - Наш солдат не агрессивный, он не идет вперед и не атакует, он просто вышел и встал на пути захватчиков. Его винтовка не направлена вперед, она останавливает врага. А плащ-палатка развевается на ветру, который является символом вражеского нашествия».
Именно в районе Мясного Бора весной и летом 1942 года шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Вот уже много лет здесь, рядом с трассой М-10 «Санкт-Петербург – Москва», работает мемориал и памятник бойцам и командирам Второй ударной армии. Он сооружен на месте одного из крупнейших воинских захоронений, в котором, по некоторым оценкам, покоятся останки 45 000 советских воинов.
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