Редкий Jeep после рестомода сына отправился на выставку и ищет нового владельца

Почтовый Jeep, отслуживший 40 лет, превратился в шоу-кар SEMA и теперь продается

В 70-х и 80-х американские почтовые автомобили были известны своим особым стилем. Один Jeep проработал на маршруте 40 лет, а теперь его ждет новая жизнь. Сын владелицы полностью обновил машину и показал ее на SEMA. Теперь уникальный автомобиль выставлен на продажу. История этого Jeep удивляет и вдохновляет.

В далеких 1970-х и 1980-х годах американские почтовые работники отличались не только трудолюбием, но и особым отношением к своим служебным автомобилям. В те времена, когда Grumman LLV еще не стал символом почтовой службы США, именно Jeep был основным транспортом для доставки писем и посылок по всей стране. Один из таких автомобилей, выпущенный в 1971 году, получил имя «Gone Postal» и стал настоящей легендой среди почтовых машин.

Этот Jeep долгие годы служил одной женщине-почтальону, которая проехала на нем по маршрутам более четырех десятилетий. За это время автомобиль стал неотъемлемой частью ее жизни и работы, а также свидетелем множества историй и перемен. После завершения службы машина не отправилась на свалку, как большинство ее собратьев, а осталась в семье.

Сын бывшей владелицы решил подарить старому Jeep новую жизнь. Он полностью разобрал автомобиль, восстановил кузов и шасси, а затем занялся модернизацией. В результате рестомода машина получила не только свежий внешний вид, но и современные технические решения, которые сделали ее уникальной даже по меркам выставки SEMA.

Как сообщает autoevolution, обновленный Jeep был представлен на одной из самых престижных автомобильных выставок в мире - SEMA Show. Там он привлек внимание не только экспертов, но и простых посетителей, которые оценили необычную историю и качественную работу по восстановлению. Автомобиль сохранил узнаваемые черты почтового транспорта, но теперь выглядит гораздо ярче и современнее.

После успеха на выставке владелец решил выставить Jeep на продажу. Теперь у уникального автомобиля появился шанс обрести нового хозяина, который оценит его необычную судьбу и вложенный труд. История этого Jeep - пример того, как семейные традиции и любовь к технике могут превратить обычную служебную машину в настоящий экспонат и предмет гордости.