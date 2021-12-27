Под капотом этих суперкаров более тысячи «лошадей»: вот как выглядят эти машины
Aston Martin Valkyrie
Невероятно элегантный гиперкар от Aston Martin должен выйти уже в 2022 году. Благодаря сочетанию V12 на 6,5 л с электромотором максимальная мощность силовой установки достигает 1160 л.с. У этой шикарной и мощной машины впечатляющая стоимость – 3 млн долларов.
Zenvo TS1 GT
Бренд занимается выпуском гиперкаров более 10 лет и за это время представил миру целых 10 моделей. В 2016 году на Женевском автосалоне была показана модель Zenvo TS1 GT, оснащенная V8 с двумя турбинами объемом 5,8 л, она способна выдавать 1104 л.с. По словам производителей, электроника ограничивает предельную скорость на 375 км/ч, а разгон до 100 км машина совершает за 3 секунды.
Rimac Concept S
Хорватская компания выпустила концепт, который оказался даже круче их предыдущего творения Rimac Concept One (он выдавал «всего» 1224 л.с). Concept S вышел на новый уровень мощности – 1384 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает у машины всего 2,5 секунды.
ARCFOX GT
Первое появление на публике состоялось в 2019 году на автосалоне в Женеве, где машина впечатлила своими техническими характеристиками. Это творение китайской корпорации построено целиком из углеродного волокна. Максимальная мощность электрического суперкара – 1600 л.с.
Koenigsegg Gamera
Этот супермощный автомобиль к тому же и супервместительный! В отличие от стандартных суперкаров, тут могут поместиться сразу 4 человека. Модель шведской компании получила гибридную силовую установку мощностью 1677 л.с., ее обеспечивают три электромотора и один 3-цилиндровый двигатель объемом 2 л.
Koenigsegg Regera
И снова шведский суперкар с мощностью 1480 л.с. Большое количество кевлара и углеродного волокна делают суперкар невероятно легким и аэродинамичным. Его потрясающую мощность обеспечивает 5-литровый V8 и электродвигатели. Мощность распределяется не через стандартную зубчатую передачу, а инновационную систему, получившую имя Direct Drive.
Lotus Evija
Удивительно, но машина с мощностью двигателя почти 2000 л.с. является дорожным автомобилем с правом ездить по улицам. Это суперкар с четырьмя электромоторами, которые позволяют ему разгоняться до 320 км/ч. При этом на одном заряде машина способна преодолеть до 400 км. Несмотря на дорожную лицензию, машина создана для экстремальных гонок на треке, на улицах города она вряд ли появится.
Bugatti Divo
Как и Bugatti Chiron выглядит этот суперкар очень впечатляюще, при этом обладает мощностью в 1500 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Планируется выпустить не более 40 таких машин, каждая стоимостью почти 6 млн долларов. За эти деньги покупатель получит не только мощь и скорость, но и все, что ожидаешь увидеть в автомобиле с таким ценником.
Hennessey Venom F5
Суперкар оснащенный двигателем V8 объемом 6,6 л с двойным турбонаддувом способен выдавать до 1817 л.с. Всего планируется выпустить 24 таких машины.
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