Легендарный маслкар 1969 года оказался мощнее, чем кажется - что скрывает этот автомобиль

26 ноября 2025, 16:27
Под капотом классического Dodge Charger Daytona скрывается современный HEMI V8 на 797 сил
Внешне это классика, но внутри — настоящий монстр. Под длинным капотом спрятан современный двигатель. Мощность поражает воображение. Автомобиль удивляет не только внешностью. Внутри скрыта настоящая сила. Узнайте, что делает этот Dodge уникальным.
На первый взгляд, перед вами — классический Dodge Charger Daytona 1969 года, легко узнаваемый по фирменному силуэту и аэродинамическому обвесу. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно: этот автомобиль не так прост. Под культовой внешностью скрывается нечто, что удивит даже искушенных поклонников ретро-моделей.
Вместо ожидаемого стандартного мотора эпохи здесь установлен современный 6,2-литровый V8 HEMI с компрессором. Этот двигатель, встречающийся сегодня лишь на самых мощных современных маслкарах, выдает колоссальные 797 лошадиных сил. Именно он превращает легенду прошлого в настоящего монстра на колесах.
Мощность, которую выдает этот мотор, поражает воображение. Автомобиль способен разгоняться с невероятной динамикой, оставляя далеко позади не только своих ровесников, но и многих современных конкурентов. При этом внешне он полностью сохраняет стиль и атмосферу конца 60-х, что делает его особенно ценным для коллекционеров и любителей необычных проектов.
Такое сочетание классики и современных технологий встречается крайне редко. Обычно рестомоды ограничиваются лишь небольшими доработками, но в данном случае речь идет о полном переосмыслении легенды. Владелец получил не просто красивый автомобиль, а уникальный симбиоз прошлого и настоящего, где под ретро-оболочкой скрывается настоящая сила и современные возможности.
Этот Dodge Charger Daytona - отличный пример того, как можно вдохнуть новую жизнь в культовую модель, не потеряв ее индивидуальности. Он не только радует глаз, но и способен удивить любого, кто окажется за рулем. Такой проект наверняка станет предметом зависти на любом автомобильном фестивале и вызовет массу обсуждений среди поклонников маслкаров.
Похожие материалы Додж
-
22.11.2025, 05:42
Редкий Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack спасли от утилизации
Один из самых желанных маслкаров чуть не оказался на свалке. Уникальный Dodge Charger R/T 1970 года с мотором 440 Six-Pack был на грани уничтожения. История его спасения удивляет даже опытных коллекционеров. Почему такие автомобили становятся настоящими реликвиями? Ответ внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 10:47
Владелец Dodge Charger SRT Hellcat 2022 ждал роста цены, но прогадал
Владелец нового Dodge Charger SRT Hellcat 2022 года решил не ездить на нем, надеясь на рост стоимости. Три года спустя автомобиль с минимальным пробегом выставлен на аукцион, но ставки пока далеки от ожидаемого. Чем закончится эта история — интрига сохраняется.Читать далее
-
18.11.2025, 15:40
Редкий Dodge Charger 1968 года в Канаде ждет спасения и возвращения в США
В Канаде обнаружен Dodge Charger 1968 года, который десятилетиями стоял в палатке и теперь выставлен на аукцион. Машина требует полной реставрации и возвращения в США. Состояние кузова вызывает вопросы, но у продавца есть надежда на спасение. Неизвестно, найдется ли смельчак, готовый взяться за такой проект.Читать далее
-
18.11.2025, 15:28
Dodge возвращает Magnum в новом облике: универсал Charger для эры электромобилей
Stellantis меняет стратегию и делает ставку на американские бренды. Новое руководство обещает свежие решения для Jeep, Ram и Dodge. В центре внимания – неожиданные концепты и возвращение культовых моделей. Что ждет поклонников марки в ближайшем будущем? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
16.11.2025, 22:02
Ветеран Вьетнама сохранил Dodge Charger R/T 1970 года с пробегом всего 145 км
История культового Dodge Charger R/T 1970 года удивляет. Машина почти не ездила с конца 70-х. Владелец – ветеран войны, купил авто новым. Почему автомобиль оказался законсервированным на десятилетия? Ответы в материале.Читать далее
-
13.11.2025, 19:17
Редкий Dodge Charger 1967 года без Hemi: реставрация, которая удивляет фанатов
Восстановленный Dodge Charger 1967 года в редком голубом цвете удивляет идеальным состоянием. Автомобиль сохранил оригинальный интерьер и уникальный стиль. Модель не оснащена знаменитым Hemi, но все равно вызывает восхищение. Узнайте, почему этот экземпляр стал настоящей находкой для коллекционеров.Читать далее
-
30.10.2025, 12:14
Все версии Dodge Charger 2026 получили яркие доработки от Mopar на SEMA 2025
На выставке SEMA 2025 Mopar представил доработанные версии Dodge Charger 2026. Некоторые детали уже доступны для заказа. Интрига вокруг новинок сохраняется. Узнайте, какие сюрпризы готовит Mopar для фанатов маслкаров.Читать далее
-
30.10.2025, 06:51
Редкий Dodge Charger 1967 года с мотором 440 выставлен на продажу дилером
На аукционе появился уникальный Dodge Charger 1967 года с редким двигателем 440. Автомобиль привлекает внимание коллекционеров и любителей американской классики. Однако под капотом скрывается неприятный сюрприз. Подробности о состоянии машины и ее истории читайте в нашем материале.Читать далее
-
30.10.2025, 05:44
Dodge Charger SIXPACK удивил публику на SEMA 2025 новым цветом и уникальными дисками
Dodge Charger SIXPACK стал настоящей сенсацией на SEMA 2025. Яркий фиолетовый оттенок и необычные диски сразу привлекли внимание. Автомобиль сочетает в себе агрессию и изысканность. Внутри скрывается множество сюрпризов. Узнайте, чем еще удивил этот концепт.Читать далее
