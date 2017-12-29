29 декабря 2017, 13:27

Под конец года шесть автопроизводителей изменили рублевые цены

Последние 2 недели декабря 2017 года не обошлись без исправлений прайс-листов. Шесть автопроизводителей приняли решение изменить стоимость своих моделей в России, причем некоторые машины даже подешевели.
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По данным аналитического агентства «Автостат», кроссовер Geely Emgrand Х7 подешевел на 2,1 — 3,6%  в зависимости от варианта исполнения. Правда, версия с 2,4-литровым мотором продается по прежнему прайсу. Купе BMW 6-Series теперь стоит меньше на 1,6%.

Не обошлось, конечно, без подорожаний. Так, стоимость Haval Н2 стала больше на 6,8 — 7,6%. Toyota подняла цену кроссовера RAV4 в комплектациях Exclusive, Style и «Престиж» на 0,3 — 0,4%.

Универсал Volkswagen Passat Variant, который теперь доступен в комплектации Trendline с 2,0-литровым дизельным двигателем, стоит дороже на 7,9%. Поставки модификации с 1,4-литровым турбомотором прекратились.

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Под конец года шесть автопроизводителей изменили рублевые цены
{{material_122169}} По данным аналитического агентства «Автостат», кроссовер Geely Emgrand Х7 подешевел на 2,1 — 3,6%  в зависимости от варианта исполнения. Правда, версия с 2,4-литровым мотором продается по прежнему прайсу. Купе BMW 6-Series теперь стоит меньше на 1,6%.Не обошлось, конечно, без подорожаний. Так, стоимость Haval Н2 стала больше на 6,8 — 7,6%. Toyota подняла цену кроссовера RAV4 в комплектациях Exclusive, Style и «Престиж» на 0,3 — 0,4%.Универсал Volkswagen Passat Variant, который теперь доступен в комплектации Trendline с 2,0-литровым дизельным двигателем, стоит дороже на 7,9%. Поставки модификации с 1,4-литровым турбомотором прекратились.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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