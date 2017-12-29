29 декабря 2017, 13:27
Под конец года шесть автопроизводителей изменили рублевые цены
Последние 2 недели декабря 2017 года не обошлись без исправлений прайс-листов. Шесть автопроизводителей приняли решение изменить стоимость своих моделей в России, причем некоторые машины даже подешевели.
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Не обошлось, конечно, без подорожаний. Так, стоимость Haval Н2 стала больше на 6,8 — 7,6%. Toyota подняла цену кроссовера RAV4 в комплектациях Exclusive, Style и «Престиж» на 0,3 — 0,4%.
Универсал Volkswagen Passat Variant, который теперь доступен в комплектации Trendline с 2,0-литровым дизельным двигателем, стоит дороже на 7,9%. Поставки модификации с 1,4-литровым турбомотором прекратились.
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«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
26.12.2017, 10:35
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