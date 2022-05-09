Под лед «Дороги жизни» ушло огромное количество грузовиков. А сколько было поднято наверх?

Именно отсюда, как известно, стартовала знаменитая ледовая переправа, вошедшая в историю под названием «Дорога жизни».

Стремительно начавшиеся боевые действия и вскоре замкнувшееся кольцо вокруг второго по значению в стране города оставили Ленинград один на один с ужасом войны — голодом. Перед дорожниками стояла глобальная задача — обеспечить транспортную связь со страной.

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Ледовую переправу открыли в ноябре 1941 года, когда сильные морозы сковали Ладожское озеро. Инженеры и строители в кратчайшие сроки смогли исследовать покрытие водного объекта и проложить жизненно важную магистраль.

Растянувшийся на десятки километров единственный транспортный путь обеспечивал город провизией, медикаментами и топливом. Под постоянными обстрелами, в невыносимых условиях дорожники осуществляли проезд транспорта до марта 1943 года.

Нестабильность ледяного покрова, обстрелы и налеты вражеской авиации зачастую приводили к тому, что машины с ценным грузом и оружие уходили под лед. По информации сотрудников только что открытого в д. Коккорево музея «Штаб Дороги жизни», этой участи не смогли избежать 1020 грузовиков.

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Каждая единица техники, каждый килограмм груза были на счету. На их поиски выходили бойцы Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). 27-й отряд подводно-технических работ прибыл на ледовую трассу 10 января 1942 года. Водолазам приходилось спускаться в ледяную воду на глубину, сопоставимой с высотой 4-этажного дома, проводить работы в условиях полной темноты.

Только за зиму 1941-1942 годов со дна Ладоги было поднято: 251 автомобиль, 4 самолета, 23 трактора, 2 орудия, пулемет, 27 автоприцепов. Всего же, по оценкам сотрудников музея, затонуло 1020 грузовиков, из них половина была поднята на поверхность. Водолазы говорят, что техника под водой плохо сохранилась.

Например, на барже, которая перевозила мотоциклы и ушла на дно, распознать их модель и марку сегодня практически невозможно, потому как все железные элементы «съедены» водой и временем. Но попытки достать раритеты военных лет предпринимаются, и кто знает, может, нас все же ожидает какое чудо. Согласитесь, это очень интересно. Всех нас и особенно ветеранов – с Днем Победы!

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