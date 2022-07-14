Под маркой Lada появится новое семейство автомобилей. На сей раз сегмента «C»
Фото: gov.spb.ru
Правда, по словам президента компании Максима Соколова, еще недавно входившего в состав правительства Санкт-Петербурга, ждать новинки завтра не получится, речь идет о долгосрочной перспективе. В интервью РИА Новости топ-менеджер уточнил, что это будут модели более высокого, нежели актуальная гамма, сегмента – т.н. «С» (или «гольф-класса»).
Для них планируется спроектировать совершенно новую платформу. Будет это чисто российская разработка или помогут иностранные партнёры, Максим Соколов не уточнил.
Сумму предполагаемых вливаний Соколов также не упомянул. Он лишь отметил: «Обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен».
Понятно, что цифра астрономическая. Но новый глава «АвтоВАЗа» мыслит верно: «Наши покупатели заслуженно и вполне обоснованно хотят ездить на современных автомобилях».
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Программу краш-тестов предлагают дополнить подводным испытанием
Нынешним летом улицы многих российских городов превращаются после ливней в полноводные реки. В Австралии проблема наводнений стоит еще острее. После очередного половодья эксперты по безопасности местной программы ANCAP предложили расширить программу краш-тестов.Читать далее
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Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
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19.07.2022, 09:47
Покупателям «упрощенных» машин страховка обойдется дороже
В июне начался выпуск упрощенных Lada Granta, без ряда электронных компонентов, в том числе – без антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Страховые компании уже задумались о корректировке тарифов.Читать далее
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19.07.2022, 08:19
Honda Civic исполняется 50 лет: как менялся дизайн легендарной модели
Автомобиль, ставший одним из самых популярных в мире, впервые был представлен в Японии в июле 1972 года, и с тех пор Honda продала по всему миру более 30 миллионов экземпляров Civic одиннадцати поколений.Читать далее
-
18.07.2022, 18:06
Первый автомобиль Xiaomi покажут в августе
Основатель китайского IT-гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь большую часть времени проводит в штаб-квартире недавно созданного подразделения Xiaomi Auto. Он лично контролирует разработку первого автомобиля компании. Рабочий прототип могут представить уже через месяц.Читать далее
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