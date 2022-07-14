Под маркой Lada появится новое семейство автомобилей. На сей раз сегмента «C»

Правда, по словам президента компании Максима Соколова, еще недавно входившего в состав правительства Санкт-Петербурга, ждать новинки завтра не получится, речь идет о долгосрочной перспективе. В интервью РИА Новости топ-менеджер уточнил, что это будут модели более высокого, нежели актуальная гамма, сегмента – т.н. «С» (или «гольф-класса»).

Для них планируется спроектировать совершенно новую платформу. Будет это чисто российская разработка или помогут иностранные партнёры, Максим Соколов не уточнил.

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При этом он подчеркнул, что перед компанией «стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме». На это нужны средства, и здесь без федеральной помощи не обойтись. Равно как следует рассчитывать на поддержку со стороны поставщиков, партнеров и производителей комплектующих. В настоящее время «АвтоВАЗ» сотрудничает со своим акционером — ФГУП «НАМИ», у которого есть определенные технические наработки.

Сумму предполагаемых вливаний Соколов также не упомянул. Он лишь отметил: «Обозначать какую-то цифру еще рано, но этот объем соответствует трендам мирового автомобилестроения. Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен».

Понятно, что цифра астрономическая. Но новый глава «АвтоВАЗа» мыслит верно: «Наши покупатели заслуженно и вполне обоснованно хотят ездить на современных автомобилях».

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