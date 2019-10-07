7 октября 2019, 16:51
Под официальный отзыв попали только 4 тысячи Lada Granta
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На сайте Росстандарта появилось официальное уведомление о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Lada Granta. Изначально дефект тормозов заподозрили почти у 7 тысяч машин, но в сервис пригласят лишь 4 тысячи.
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АвтоВАЗ распорядился заморозить продажи партии Lada Granta, состоящей почти из 7 тысяч машин. У некоторых ...Читать далее
Сейчас компания объявила официальный отзыв. В списке, опубликованном на сайте Росстандарта, значится только 3 994 автомобиля из 6 917 машин «замороженной» партии. По всей видимости, часть дефектных автомобилей еще не успели передать покупателям. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на бесплатный ремонт. По словам представителя АвтоВАЗа, работы по замене клапана займут не более 12 минут.
Ранее сообщалось о приостановке продаж почти тысячи автомобилей Lada Largus, собранных в период со 2 по 13 сентября 2019 года. У них заподозрили возможный дефект в топливной системе. На сайте Росстандарта официального сообщения об отзыве пока не появлялось.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
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