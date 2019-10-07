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7 октября 2019, 16:51

Под официальный отзыв попали только 4 тысячи Lada Granta

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На сайте Росстандарта появилось официальное уведомление о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Lada Granta. Изначально дефект тормозов заподозрили почти у 7 тысяч машин, но в сервис пригласят лишь 4 тысячи.
Ранее мы писали
АвтоВАЗ распорядился заморозить продажи партии Lada Granta, состоящей почти из 7 тысяч машин. У некоторых ...
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В конце сентября стало известно, что АвтоВАЗ приостановил продажу партии из 6 917 автомобилей Lada Granta, которая была отгружена дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. Проблема связана с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), который подлежал немедленной замене. 

Сейчас компания объявила официальный отзыв. В списке, опубликованном на сайте Росстандарта, значится только 3 994 автомобиля из 6 917 машин «замороженной» партии. По всей видимости, часть дефектных автомобилей еще не успели передать покупателям. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на бесплатный ремонт. По словам представителя АвтоВАЗа, работы по замене клапана займут не более 12 минут.

Ранее сообщалось о приостановке продаж почти тысячи автомобилей Lada Largus, собранных в период со 2 по 13 сентября 2019 года. У них  заподозрили возможный дефект в топливной системе. На сайте Росстандарта официального сообщения об отзыве пока не появлялось.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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Под официальный отзыв попали только 4 тысячи Lada Granta
{{material_127630}}В конце сентября стало известно, что АвтоВАЗ приостановил продажу партии из 6 917 автомобилей Lada Granta, которая была отгружена дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. Проблема связана с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), который подлежал немедленной замене. Сейчас компания объявила официальный отзыв. В списке, опубликованном на сайте Росстандарта, значится только 3 994 автомобиля из 6 917 машин «замороженной» партии. По всей видимости, часть дефектных автомобилей еще не успели передать покупателям. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на бесплатный ремонт. По словам представителя АвтоВАЗа, работы по замене клапана займут не более 12 минут.Ранее сообщалось о приостановке продаж почти тысячи автомобилей Lada Largus, собранных в период со 2 по 13 сентября 2019 года. У них  заподозрили возможный дефект в топливной системе. На сайте Росстандарта официального сообщения об отзыве пока не появлялось.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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