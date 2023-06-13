Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Неисправные усилители тормозов заподозрили у всех кроссоверов Kia Sportage нового поколения, собранных на заводе West Point в Джорджии в период с 12 января 2022 года по 15 февраля 2023 года. На автомобили были установлены детали с номером 59110-CW200, изготовленные дочерней компанией Hyundai Motor Group Mobis Mexico. Именно ее назначили ответственной за масштабный отзыв. По состоянию на 31 мая в США было зарегистрировано 73 жалобы на тормоза. Североамериканское подразделение Kia решило перестраховаться и отозвать все собранные за год автомобили - всего 98 944 штук.
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23.04.2023, 11:01
Самые дешевые корейские кроссоверы в России в апреле 2023 года
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-
14.04.2023, 12:07
В Сестрорецке подросток на велосипеде врезался в открытую дверь машины юной автомобилистки
С наступлением тепла на дорогах появляется все больше людей на самокатах и велосипедах. Водителям необходимо учитывать это и быть предельно внимательными за рулем.Читать далее
-
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5 самых дешевых корейских кроссоверов в России в феврале 2023 года
Корейские кроссоверы пользовались у российских автомобилистов заслуженной любовью. В них надежность, интересный дизайн и комплектации удачно сочетались с разумной ценой.Читать далее
-
13.02.2023, 07:30
С пробегом или новый? Цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись
Одним из неожиданных результатов сложного для автомобильного рынка 2022 года, стало уравнивание цен на подержанные и новые автомобили. Агрегатор 110km проанализировал динамику цен в регионах России на зарубежные и российские авто. Новые и б/у «китайцы» держатся на одном уровне, подержанный «Мерседес» стабильно растет в цене, а новая Lada Niva прибавила сразу 35%.Читать далее
-
06.02.2023, 00:01
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Корейские кроссоверы традиционно пользуются популярностью у отечественных автолюбителей. Особое уважение они испытывают к полноприводным версиям. У дилеров в наличии еще остаются доступные варианты.Читать далее
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