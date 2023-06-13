Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами

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Первые жалобы на проблемы с тормозами начали поступать в январе 2023 года. Владельцы новеньких Kia Sportage говорили о потере тормозного усилия, ощущениях жесткой педали тормоза и сообщениях об ошибках на приборной панели. Выяснилось, что причиной стал вакуумный усилитель тормозов, диафрагма которого смещалась и вызывала разгерметизацию баллона.

Неисправные усилители тормозов заподозрили у всех кроссоверов Kia Sportage нового поколения, собранных на заводе West Point в Джорджии в период с 12 января 2022 года по 15 февраля 2023 года. На автомобили были установлены детали с номером 59110-CW200, изготовленные дочерней компанией Hyundai Motor Group Mobis Mexico. Именно ее назначили ответственной за масштабный отзыв. По состоянию на 31 мая в США было зарегистрировано 73 жалобы на тормоза. Североамериканское подразделение Kia решило перестраховаться и отозвать все собранные за год автомобили - всего 98 944 штук.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р )

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