Под Петербургом разорвало два автомобиля: в одном водитель чудом выжил, во втором – все погибли (фото, видео)
Фото: vk.com/spb_today
Вторая авария произошла около 11 часов в понедельник, 8 ноября. На 162-м километре трассы «Скандинавия» 48-летний водитель кабриолета Porsche 911 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения. Машину также разорвало на части. Двигатель в Porsche расположен сзади, поэтому оторвало корму, что, по всей видимости, и спасло мужчине жизнь. Он госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой спины.
Как выяснили журналисты «Фонтанки», за рулем Porsche сидел сын сатирика Семена Альтова – Павел Альтов. В 2019 году люксовая Porsche Panamera, принадлежащая компании, которую он возглавляет, установила рекорд среди нарушителей скоростных ограничений на ЗСД. Дорожные камеры зафиксировали 227 км/ч. Альтов тогда от общения с прессой воздержался.
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