Находка в лесах Ленобласти: поисковики вышли на след пропавшей финской колонны 1944 года

В Ленобласти нашли финские автомобильные номера времен Великой Отечественной войный

Летом 1944 года на Карельском перешейке шли бои. В болотистой местности поисковики обследовали старый участок. Найденные предметы связали с военной историей региона. Подробности и исторический контекст: в материале.

Летом 1944 года на Карельском перешейке шли бои. В болотистой местности поисковики обследовали старый участок. Найденные предметы связали с военной историей региона. Подробности и исторический контекст: в материале.

Наступление Красной армии на Карельском перешейке началось 10 июня 1944 года. Через десять дней, 20 июня, советские войска взяли Выборг.

К этому периоду поисковики относят автомобильные номерные знаки, обнаруженные в Приозерском районе Ленинградской области. О находке 12 ноября 2026 года сообщили участники отряда «Бугры». Они рассказали корреспонденту Piter.tv, что колонну искали несколько лет.

Знаки лежали возле дороги, проходящей между болотистыми участками. По версии поисковиков, они могут относиться к технике, захваченной советскими войсками во время наступления на финские позиции. Неисправные или брошенные машины, как считают участники отряда, могли сбросить в болото после захвата либо отступления финских войск.

На момент сообщения поисковики обнаружили только номерные знаки: автомобилей или другой техники на участке пока не нашли. Зимой отряд планирует вернуться и обследовать болото в поисках машин или отдельных деталей.