Находка в лесах Ленобласти: поисковики вышли на след пропавшей финской колонны 1944 года

13 ноября 2026, 22:44
В Ленобласти нашли финские автомобильные номера времен Великой Отечественной войный
В Ленобласти нашли финские автомобильные номера времен Великой Отечественной войный
Летом 1944 года на Карельском перешейке шли бои. В болотистой местности поисковики обследовали старый участок. Найденные предметы связали с военной историей региона. Подробности и исторический контекст: в материале.
Наступление Красной армии на Карельском перешейке началось 10 июня 1944 года. Через десять дней, 20 июня, советские войска взяли Выборг.
К этому периоду поисковики относят автомобильные номерные знаки, обнаруженные в Приозерском районе Ленинградской области. О находке 12 ноября 2026 года сообщили участники отряда «Бугры». Они рассказали корреспонденту Piter.tv, что колонну искали несколько лет.
Знаки лежали возле дороги, проходящей между болотистыми участками. По версии поисковиков, они могут относиться к технике, захваченной советскими войсками во время наступления на финские позиции. Неисправные или брошенные машины, как считают участники отряда, могли сбросить в болото после захвата либо отступления финских войск.
На момент сообщения поисковики обнаружили только номерные знаки: автомобилей или другой техники на участке пока не нашли. Зимой отряд планирует вернуться и обследовать болото в поисках машин или отдельных деталей.
Похожие материалы
-
16.11.2026, 11:01
Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание
BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.Читать далее
-
16.11.2026, 09:31
Почему легкий «Минск» обходил «Восход-3М» по народной любви
«Восход-3М» развивал 14 л.с. и мог разогнаться примерно до 105 км/ч, однако в повседневной эксплуатации многие ценили более легкий «Минск». На репутацию влияли масса и состояние конкретной машины; сказывалась и доступность ремонта.Читать далее
-
16.11.2026, 07:26
«Минск», «ИЖ» и «Ява»: какой советский мотоцикл был надежнее
Треснувший пыльник вилки мог обернуться заклиниванием на ходу, так что даже простая техника требовала внимания к узлам. У советских мотоциклов были разные задачи: легкий «Минск» разгонялся до 95 км/ч, а 36-сильный «Урал» создавали для армии.Читать далее
-
15.11.2026, 19:02
«Урал» и «Планета» с грузовой коляской: как сьемная секция превращала мотоцикл в грузовик
В советские годы серийный мотоцикл мог за минуты превратиться в полноценный мини-грузовик — благодаря съемной грузовой секции. Рассказываем, как ирбитский МГ-350 на базе «Урала» и легкие грузовички на базе «Планеты» решали проблему «последней мили» в деревне и почему идея модульности остается актуальной до сих пор.Читать далее
-
15.11.2026, 17:02
Кузов ГАЗ-21 и мотор от Camry на 277 сил: в продаже нашли необычную «Волгу» с подвохом
Редкий проект выглядит знакомо лишь на первый взгляд. Его история началась с крупного заказа из Москвы. Цена предложения заставляет внимательно изучить детали. Особый вопрос касается бумаг и будущего владельца.Читать далее
-
15.11.2026, 13:21
От советского «люкса» ВАЗ-2103 до Lada Iskra SW Cross: как изменился комфорт за полвека
В редакционном тесте встретились Lada Iskra SW Cross с шестиступенчатой механикой и ВАЗ-2103, когда-то считавшийся почти люксовым. За полвека изменились техника и представление о комфорте. Что показало сравнение?Читать далее
-
14.11.2026, 11:57
Серийный Lada Azimut стал главной звездой «Московского автошоу-2026»: что еще показали
На «Московском автошоу 2026» серийная Lada Azimut собрала посетителей, хотя ее цену на выставке не назвали. Вездеходов и тюнинга оказалось много, ретроавтомобилей и крупных брендов было мало. Что еще привлекло гостей?Читать далее
-
13.11.2026, 08:34
Во Владикавказе сняли с хранения и продают 47-летний внедорожник Toyota: цена удивила даже экспертов
Во Владикавказе за 12 млн рублей предлагают уникальный дизельный внедорожник 1979 года, который можно считать дедушкой современной FJ-серии. Разбираем, что именно известно о машине и на что надо обратить внимание при покупке.Читать далее
-
12.11.2026, 23:22
Миллионный тираж и экспорт в Европу: как создавали легендарный советский «каблук» ИЖ-2715?
ИЖ-2715 давно снят с производства, но его угловатый кузов знаком нескольким поколениям водителей. За почти три десятилетия завод выпустил свыше миллиона машин семейства. Разбираемся, за счет чего «каблучок» стал рабочей лошадкой страны.Читать далее
-
12.11.2026, 07:11
Индия против Чехии: что скрывается за линейкой Jawa в российских салонах
Чешская марка Jawa, знакомая россиянам еще с советских времен, снова официально представлена на российском рынке — теперь под крылом индийской Mahindra. В линейке соседствуют современные модели индийского производства.Читать далее
Похожие материалы
-
16.11.2026, 11:01
Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание
BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.Читать далее
-
16.11.2026, 09:31
Почему легкий «Минск» обходил «Восход-3М» по народной любви
«Восход-3М» развивал 14 л.с. и мог разогнаться примерно до 105 км/ч, однако в повседневной эксплуатации многие ценили более легкий «Минск». На репутацию влияли масса и состояние конкретной машины; сказывалась и доступность ремонта.Читать далее
-
16.11.2026, 07:26
«Минск», «ИЖ» и «Ява»: какой советский мотоцикл был надежнее
Треснувший пыльник вилки мог обернуться заклиниванием на ходу, так что даже простая техника требовала внимания к узлам. У советских мотоциклов были разные задачи: легкий «Минск» разгонялся до 95 км/ч, а 36-сильный «Урал» создавали для армии.Читать далее
-
15.11.2026, 19:02
«Урал» и «Планета» с грузовой коляской: как сьемная секция превращала мотоцикл в грузовик
В советские годы серийный мотоцикл мог за минуты превратиться в полноценный мини-грузовик — благодаря съемной грузовой секции. Рассказываем, как ирбитский МГ-350 на базе «Урала» и легкие грузовички на базе «Планеты» решали проблему «последней мили» в деревне и почему идея модульности остается актуальной до сих пор.Читать далее
-
15.11.2026, 17:02
Кузов ГАЗ-21 и мотор от Camry на 277 сил: в продаже нашли необычную «Волгу» с подвохом
Редкий проект выглядит знакомо лишь на первый взгляд. Его история началась с крупного заказа из Москвы. Цена предложения заставляет внимательно изучить детали. Особый вопрос касается бумаг и будущего владельца.Читать далее
-
15.11.2026, 13:21
От советского «люкса» ВАЗ-2103 до Lada Iskra SW Cross: как изменился комфорт за полвека
В редакционном тесте встретились Lada Iskra SW Cross с шестиступенчатой механикой и ВАЗ-2103, когда-то считавшийся почти люксовым. За полвека изменились техника и представление о комфорте. Что показало сравнение?Читать далее
-
14.11.2026, 11:57
Серийный Lada Azimut стал главной звездой «Московского автошоу-2026»: что еще показали
На «Московском автошоу 2026» серийная Lada Azimut собрала посетителей, хотя ее цену на выставке не назвали. Вездеходов и тюнинга оказалось много, ретроавтомобилей и крупных брендов было мало. Что еще привлекло гостей?Читать далее
-
13.11.2026, 08:34
Во Владикавказе сняли с хранения и продают 47-летний внедорожник Toyota: цена удивила даже экспертов
Во Владикавказе за 12 млн рублей предлагают уникальный дизельный внедорожник 1979 года, который можно считать дедушкой современной FJ-серии. Разбираем, что именно известно о машине и на что надо обратить внимание при покупке.Читать далее
-
12.11.2026, 23:22
Миллионный тираж и экспорт в Европу: как создавали легендарный советский «каблук» ИЖ-2715?
ИЖ-2715 давно снят с производства, но его угловатый кузов знаком нескольким поколениям водителей. За почти три десятилетия завод выпустил свыше миллиона машин семейства. Разбираемся, за счет чего «каблучок» стал рабочей лошадкой страны.Читать далее
-
12.11.2026, 07:11
Индия против Чехии: что скрывается за линейкой Jawa в российских салонах
Чешская марка Jawa, знакомая россиянам еще с советских времен, снова официально представлена на российском рынке — теперь под крылом индийской Mahindra. В линейке соседствуют современные модели индийского производства.Читать далее