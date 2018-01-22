22 января 2018, 09:27

Под пролетами Крымского моста устанавливают антисейсмические устройства

На автодорожной части моста через Керченский пролив, которая сдается в декабре 2018 года, началась установка шок-трансмиттеров. Это устройства, которые дополнительно защищают мостовые конструкции от сейсмического воздействия.
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Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

В современном мостостроении подобная технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.

На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе.

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Под пролетами Крымского моста устанавливают антисейсмические устройства
{{material_122314}}Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.В современном мостостроении подобная технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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