22 января 2018, 09:27
Под пролетами Крымского моста устанавливают антисейсмические устройства
На автодорожной части моста через Керченский пролив, которая сдается в декабре 2018 года, началась установка шок-трансмиттеров. Это устройства, которые дополнительно защищают мостовые конструкции от сейсмического воздействия.
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В современном мостостроении подобная технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.
На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе.
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Комментарии пользователей
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Ну у них много общего, но модель отдельная, особняком от простого Н6 стоит, мотор там мощнее двух литровый 190 л/ с, с роботизированной коробкой. Динамичная машина должна быть, с намеком на спорт.
Привет! Есть ли тут те, кто может объяснить, как поменять втулки стабилизатора на ВАЗ 2112? За подробное руководство буду благодарен.
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