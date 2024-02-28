Под Саратовом в столкновении двух вазовских легковушек погибли шесть человек

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Трагедия произошла в первом часу ночи вблизи поворота на поселок Гремячий, рассказал в своем телеграм-канале Юрий Юрин, начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области. Столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Granta. От удара кузова обоих автомобилей сильно покорежило. Спасателям пришлось доставать тела погибших с помощью гидравлического инструмента.

За рулем «двенадцатой» находился 39-летний мужчина, «Грантой» управлял 30-летний водитель, сообщили в УГИБДД по Саратовской области. В каждом из автомобилей погибли по трое мужчин. Их тела передали следственно-оперативной группе. Одного мужчину 1979 года рождения с тяжелыми травмами доставили в больницу. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: ГУ МВД и УГИБДД по Саратовской области

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