6 октября 2017, 13:00
Под Владимиром поезд врезался в пассажирский автобус
На переезде в районе станции Покров во Владимирской области заглох пассажирский поезд, в котором находились 56 человек. Его протаранил следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород скорый поезд.
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По данным источников, близко знакомых с расследованием дела, выжили те, кто вышел из автобуса помогать водителю вытолкнуть транспортное средство с железнодорожных путей. Погибшие в результате столкновения являются гражданами Узбекистана. В настоящий момент проводится доследственная проверка. Также ситуацию с ДТП взяла под личный контроль губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
Ранее в Министерстве транспорта предлагали увеличить штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. Согласно законопроекту, штраф за первичный выезд на пути при запрещающем сигнале должен составлять 5 тыс. рублей, при повторном – 10 тыс. рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нормально
Спасибо, вам большое. Поеду посмотрю.
По-моему тут у Вас ошибка какая-то. Отзывы 2012 года, хотя салон по моему открыли только в 2015 году, знаю, потому что раньше на этом месте была Хонда, я обслуживал свой аккорд в этом салоне. Со временем купил Ауди, теперь удобно. Хороший салон, с адекватными ценами и менеджерами. Меня все устраивает ...
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