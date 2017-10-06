6 октября 2017, 13:00

Под Владимиром поезд врезался в пассажирский автобус

На переезде в районе станции Покров во Владимирской области заглох пассажирский поезд, в котором находились 56 человек. Его протаранил следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород скорый поезд.
^
Под Владимиром поезд врезался в пассажирский автобус

Ранее мы писали
С начала 2017 года на Октябрьской железной дороге зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных ...
Читать далее
В результате аварии погибли 19 человек. По данным местных правоохранительных органов, водитель автобуса проехал на красный свет, после чего заглох. Дежурный по переезду включил заградительный сигнал, который сигнализировал поездам о преграде на пути. Машинист скорого поезда применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

По данным источников, близко знакомых с расследованием дела, выжили те, кто вышел из автобуса помогать водителю вытолкнуть транспортное средство с железнодорожных путей. Погибшие в результате столкновения являются гражданами Узбекистана. В настоящий момент проводится доследственная проверка. Также ситуацию с ДТП взяла под личный контроль губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Ранее в Министерстве транспорта предлагали увеличить штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. Согласно законопроекту, штраф за первичный выезд на пути при запрещающем сигнале должен составлять 5 тыс. рублей, при повторном – 10 тыс. рублей.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
06.10.2017, 08:57
Shell официально запустила продажи нового дизтоплива V-Power Diesel
05.10.2017, 17:29
Петербургскую Кольцевую «прокололи» в районе Мурино
02.10.2017, 17:45
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
01.10.2017, 22:30
Читайте по теме
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
06.10.2017, 08:57
Shell официально запустила продажи нового дизтоплива V-Power Diesel
05.10.2017, 17:29
Петербургскую Кольцевую «прокололи» в районе Мурино
02.10.2017, 17:45
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
01.10.2017, 22:30
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Билет 1 вопрос 18
Нормально
Олег
Планирую покупать автомобиль
Спасибо, вам большое. Поеду посмотрю.
Николай
АЦ Беляево | отзывы
По-моему тут у Вас ошибка какая-то. Отзывы 2012 года, хотя салон по моему открыли только в 2015 году, знаю, потому что раньше на этом месте была Хонда, я обслуживал свой аккорд в этом салоне. Со временем купил Ауди, теперь удобно. Хороший салон, с адекватными ценами и менеджерами. Меня все устраивает ...
Serg1964
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Под Владимиром поезд врезался в пассажирский автобус
{{material_119765}} В результате аварии погибли 19 человек. По данным местных правоохранительных органов, водитель автобуса проехал на красный свет, после чего заглох. Дежурный по переезду включил заградительный сигнал, который сигнализировал поездам о преграде на пути. Машинист скорого поезда применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.По данным источников, близко знакомых с расследованием дела, выжили те, кто вышел из автобуса помогать водителю вытолкнуть транспортное средство с железнодорожных путей. Погибшие в результате столкновения являются гражданами Узбекистана. В настоящий момент проводится доследственная проверка. Также ситуацию с ДТП взяла под личный контроль губернатор Владимирской области Светлана Орлова.Ранее в Министерстве транспорта предлагали увеличить штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. Согласно законопроекту, штраф за первичный выезд на пути при запрещающем сигнале должен составлять 5 тыс. рублей, при повторном – 10 тыс. рублей.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Вологда Владимир Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG