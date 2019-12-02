Под Вологдой трактор «ХТЗ» свалился с моста
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Он, якобы, не справился с управлением и допустил частичный съезд с мост. В результате аварии никто, к счастью, не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключено, что тракторист был подшофе – это в российской глубинке, увы, не редкость.
К тому же, есть свежая статистика Вологодского Управления МВД. Она говорит о том, что за прошедшие дни, с 29 ноября по 1 декабря 2019 года, на территории Вологодской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1один человек погиб и 13 получили травмы. Произошло 155 ДТП с материальным ущербом.
От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 46 водителей. Кроме того, полицейские выявили 66 автолюбителей, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения.
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