Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
2 декабря 2019, 17:20

Под Вологдой трактор «ХТЗ» свалился с моста

  • 749
  • 0
Фото: УВД по Вологодской области
Сегодня днем на 14 км автомобильной дороги Семенково-Заря, что в Вологодской области, с моста в реку чуть не свалился трактор с телегой. Об инциденте информируют местные СМИ.

Ранее мы писали
Перед самым Днем Победы в Вологде у муниципального автобуса «НефАЗ» (рейсовый номер №37 Э) на ходу сорвало ...
Читать далее
К настоящему времени точных данных относительно данного ДТП нет. А вот в предварительной информации говорится о том, что трактором марки «ХТЗ» управлял мужчина 1979 г. р.

Он, якобы, не справился с управлением и допустил частичный съезд с мост. В результате аварии никто, к счастью, не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключено, что тракторист был подшофе – это в российской глубинке, увы, не редкость.

К тому же, есть свежая статистика Вологодского Управления МВД. Она говорит о том, что за прошедшие дни, с 29 ноября по 1 декабря 2019 года, на территории Вологодской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1один человек погиб и 13 получили травмы. Произошло 155 ДТП с материальным ущербом.

От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 46 водителей. Кроме того, полицейские выявили 66 автолюбителей, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Как снять и поставить противотуманную фару
Скажите, как стоять противотуманок на Ниссан Кашкай 2016 года выпуска. Бампер нужно снимать? А то диллер говорит что нужно.
Владимир.
Билет 1 вопрос 20
хорошие вопросы
Василий
АвтоСпецЦентр Hyundai Внуково | отзывы
Влетел в яму, переднее колесо убил, и, как я думал, больше ничего не пострадало. Но на ТО мастер показал на погнутый рычаг. Странно, машину не вело никуда, мастер, сказал такое может быть, но тогда идет повышенный износ резины. Не стал спорить, заменил тот рычаг сразу же. Выехал из сервиса и тут понял ...
alexandr1255
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Под Вологдой трактор «ХТЗ» свалился с моста
{{material_123286}} К настоящему времени точных данных относительно данного ДТП нет. А вот в предварительной информации говорится о том, что трактором марки «ХТЗ» управлял мужчина 1979 г. р.Он, якобы, не справился с управлением и допустил частичный съезд с мост. В результате аварии никто, к счастью, не пострадал. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Не исключено, что тракторист был подшофе – это в российской глубинке, увы, не редкость.К тому же, есть свежая статистика Вологодского Управления МВД. Она говорит о том, что за прошедшие дни, с 29 ноября по 1 декабря 2019 года, на территории Вологодской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1один человек погиб и 13 получили травмы. Произошло 155 ДТП с материальным ущербом. От управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранено 46 водителей. Кроме того, полицейские выявили 66 автолюбителей, которые управляли транспортными средствами без водительского удостоверения.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Тверь Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.