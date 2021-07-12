Под Южно-Сахалинском образовалась пробка из-за перевернутого танка
Как сообщает группа «Сахалин и Курилы» в социальной сети Вконтакте, в районе «Роснефти», не доезжая до села Троицкое, на дороге лежит перевернутый танк.
Очевидцы прислали видео на котором видно как танк лежит на дороге перевернут люком вниз, а гусеницы торчат вверх. В военной автоинспекции по городу Южно-Сахалинск сообщили, что на данном участке перевозили военную технику, водитель не справился с управлением.
«Бригада из Хомутово перевозили технику с Успеновки в Хомутово. Молодой водитель, видимо, на повороте не рассчитал радиус и скинул танк. Сейчас туда приехали военные с эвакуатором, поставят его на место, загонят на трал и увезут. Серьезного ничего нет, все целы, все здоровы», - прокомментировали в пресс-службе военной автоинспекции.
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