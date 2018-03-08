Подарок к 8 марта: ТОП-5 спорткаров для женщин
Они быстрые, роскошные и невероятно эффектные. А женщины, как известно, питают особую страсть ко всему, что попадает под эти определения. Пусть даже вещь не всегда отвечает банальным требованиям практичности, лишь бы она находила отклик в девичьем сердце. В нашем праздничном обзоре собраны самые-самые любимые спортивные машинки барышень. Такой подарок станет ну точно самым лучшим в ее жизни.
Осенью прошлого года производитель представил GTS-модификацию обновленного 718 Boxster. Автомобиль стал самым мощным в семействе спорткаров марки и, как следствие, самым любимым у женщин. Виной тому - обновленное «сердце» родстера. Модернизированный турбодвигатель объемом 2,5 литра выдает 365 л.с. и 430 Нм крутящего момента, который работает в паре с 6-скоростной механической коробкой передач или 7-ступенчатым преселективным «роботом» PDK. C такой «начинкой» Boxster разгоняется до 100 км/ч с места за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.
Но приставка GTS говорит не только об улучшенных динамических показателях, но и деталях дизайна, отличающих «заряженную» модель от серийного автомобиля. Машину выделяют из потока черные элементы на кузове, черные подложки фар, особые шильдики, 20-дюймовые колесные диски и патрубки системы выхлопа особого дизайна. Салон выполнен из замши - ею обиты сиденья и рулевое колесо, но при желании отделка может быть кожаной. Базовое исполнение предполагает пакет Sport Chrono, уменьшенный на 10 мм дорожный просвет за счет использования адаптивной подвески PASM, электронную систему изменения вектора тяги Porsche Torque Vectoring и самоблокирующийся дифференциал. Стоит же такой весенний подарочек каких-то 5 256 000 рублей. Но разве для любимой жалко?..
Jaguar F-Type Coupe
В линейке британского автопроизводителя тоже есть любимец женщин. Аккурат в прошлом году дилеры начали продавать самую доступную версию F-Type Coupe с 2-литровым турбомотором Ingenium мощностью 300 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 секунды. Максимальная скорость отмечена 250 км/ч.
Такой вариант можно приобрести до 5 000 000 рублей. Благодаря его появлению автомобиль стал на 657 000 рублей дешевле, так что на подарке к 8 марта можно еще и сэкономить. До этого спорткар предлагался только с 6- и 8-цилиндровыми моторами. При этом самая дорогая комплектация стоила 10 800 000 рублей. Все F-Type 2018 модельного года, включая 2-литровую версию, прошли через бьюти-специалистов. Машины получили слегка обновленные бамперы и полностью светодиодные адаптивные фары.
Безусловно, классика в разряде девичьих спорткаров. Немецкий шустрый «малыш» полюбился барышням еще с самого первого поколения. Сегодня любительницы быстрой езды с особым трепетом отмечают производительность алюминиевого 5-цилиндрового двигателя 2.5 TFSI мощностью 400 л.с. с максимальным крутящим моментом 480 Нм. В сравнении с моделью предыдущей генерации автомобиль стал мощнее на 60 л.с. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая коробка передач Stronic и полный привод quattro.
Водитель сможет выбрать один из четырех режимов работы системы полного привода, рулевого управления и коробки передач S tronic. Автомобиль преодолевает отметку в 100 км/ч всего за 3,7 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Стартовая цена TT RS Coupe составляет 4 900 000 рублей.
Если все вышеперечисленные варианты оказались слишком дорогими, за подарком можно отправиться к дилеру Mercedes-Benz. За минимальные 3 100 000 рублей там тоже можно приобрести спортивный автомобиль, который покорит сердце любимой дамы. И пусть он не такой шустрый, как конкуренты (4-цилиндровый мотор выдает только 184 л. с.), зато модель имеет съемную крышу. Одним нажатием кнопки, менее чем за 20 секунд, можно опустить электроприводной верх. При этом перегородка багажника по желанию закрывается автоматически – для еще большей комфортной езды под открытым небом.
Силовая установка работает в тандеме с трансмиссией, представленной 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Такая техническая база позволяет родстеру набирать скорость 100 км/ч за 7,9 секунды, при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч. На данный момент модель SLC является одним из самых доступных кабриолетов с жестким верхом.
Lamborghini Aventador S Roadster
Наконец, для тех, кто может позволить себе больше, существует неизменная итальянская классика. Вместе с пакетиками Gucci и Armani ключи от этого автомобиля заставят биться сердце дамы сильнее, а любовь к «итальянцу» не пройдет никогда.
Родстер имеет жесткий складной верх, выполненный из карбона. Внутренняя часть крыши обшита алькантарой. Съемные панели весят всего 6 кг и помещаются в переднее багажное отделение. Также крыша может быть отделана матовым углепластиком, покрашена в черный глянцевый цвет или выполнена в «лаковом» карбоне. За доплату верх отделают особой тканью Carbon Skin.
Под капотом модели находится 6,5-литровый 12-цилиндровый двигатель мощностью 740 л. с. С ним первая «сотня» набирается уже через 3 секунды, а максимальная скорость суперкара составляет 350 км/ч. Ну, а стоит абсолютное девичье счастье всего-то порядка 22 000 000 рублей.
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