Подарок Лужкова продают за 2,3 млн рублей
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Фото: Авто.ру
Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 113 лошадиных сил, который работает в паре с механической коробкой передач. В списке оснащения значатся два кондиционера, одна подушка безопасности, обогрев лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, электропривод передних сидений.
Выставленный на Авто.ру «Иван Калита» вполне может украсить коллекцию любого автомобильного музея. Всю свою жизнь седан провел в отапливаемом гараже и регулярно проходил ТО. Кожаный салон находится в идеальном состоянии. За 23 года автомобиль выезжал не часто. На одометре значится 116 тысяч километров пробега. Продавец просит за машину 2 345 000 рублей.
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