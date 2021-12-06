Подарок по-московски: два трамвая из десяти оказались нерабочими
Как информирует официальный портал администрации Ангарска, «из 10 московских вагонов, переданных предприятию, на линию выходит 8. Еще 2 проходят техническое обслуживание. По столичным маршрутам вагоны ходили порядка 15 лет, и, хотя это в 2 раза меньше возраста ангарских вагонов, они требует обновления».
В Иркутскую область электротранспорт транспортировали за счёт муниципального бюджета – на это выделялось 5 млн рублей.
В 2021 году мэр Ангарска Сергей Петров заявлял, что договорился с Мосгортрансом о поставке ещё 15 трамваев. Этот же вопрос губернатор Игорь Кобзев обсуждал с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В каком техническом состоянии придет столичная техника, не известно.
Наша справка
Согласно данным с официального сайта мэра Москвы, в настоящее время парк столицы насчитывает порядка 850 трамваев, около 640 из которых каждый день выходят на линии. Почти 200 трамваев — это представители новой модели «Витязь-М».
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
- 6 150 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 270 000 РDaewoo Nexia 2005 в Москве
- 600 000 РMercedes CLK-Класс 2003 в Москве
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