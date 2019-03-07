Поддержать автомобилистов – красивый жест. По факту же – водительские поборы
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Так же как до сих пор нет конкретного решения по отмене 50% скидки при оперативной оплате штрафов за нарушение правил парковки. Депутат Госдумы и одновременно глава одной небезызвестной партии Сергей Миронов недоумевает: «Есть ли смысл отказываться от зарекомендовавшего себя эффективного механизма? Введение скидки значительно повысило собираемость штрафов. Ее отмена снизит платежную дисциплину, государству придется тратиться на суды и взыскания. В итоге бюджеты потеряют больше, чем выиграют».
Интернет-пользователь Марина Виноградова: «Как странно, все вроде против, а результате в нашем кармане опять роются». Дмитрий Ребров: «50% скидки отменять не надо - люди хоть что-то стали платить, а так снова забьют». Сергей Гармаш: «Не верю. © К.С.Станиславский». Сергей Васильевич Симашин: «Перестать придумывать новые поборы с граждан, надо что-то делать для народа, а не за его счёт». Высказываний в таком духе – сотни, мы привели лишь самую малую часть мнения рядовых автомобилистов.
Обсуждается в Сети и мнение г-на Миронова относительно принятого в начале февраля в первом чтении законопроекта, согласно которому, сбежавший с места ДТП со смертельным исходом водитель может быть лишен свободы на срок от 2 до 7 лет, а в случае гибели 2 и более лиц – на срок от 4 до 9 лет.
Возглавляемая им партия считает данные меры «недостаточными, когда речь идет о нетрезвых водителях. Когда водитель в таком состоянии сбивает насмерть пешеходов или провоцирует столкновение со смертельным исходом – он совершает не причинение смерти по неосторожности, а настоящее убийство. Соответственно, и судить его нужно по 105-й статье УК, предусматривающей срок заключения до 20 лет».
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Необходимо лишать таких преступников права управлять автомобилем на срок до 20 лет и исключать возможность досрочного освобождения без полной компенсации ущерба пострадавшим в ДТП с тяжелыми последствиями или родственникам жертв погибших. Не нужно церемониться с данной категорией преступников – циничных, наглых, которые от других жестоких преступников отличаются лишь тем, что орудием убийства у них становится не нож или пистолет, а автомобиль
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Олег Нилов, партия "Справедливая Россия"
Вспомнили в «СР» и о решении Минтранса подготовить методические рекомендации по развитию парковочного пространства в городах, с указанием ориентировочных цен за час стоянки для каждого региона. Напомним, что самые высокие тарифы предусмотрены для столицы – 138 руб./час, а самые низкие – для Калмыкии (21 руб.).
Сергей Миронов говорит, что «на практике эти нормативы повсеместно нарушаются, на что Минтранс никак не реагирует. В чем смысл таких ведомственных рекомендаций: стимулировать введение платных парковок даже там, где об этом пока не задумываются»? В партии считают, что «проблему парковок необходимо решать на законодательном уровне. В урегулировании нуждаются вопросы не только ценообразования, но и наведения порядка в расходовании собранных средств. Деньги от парковок должны направляться на развитие придорожной инфраструктуры, на обеспечение комфорта и безопасности пешеходов и водителей».
Пользователи Сети отреагировали и на эту тему, поставив в пример пост координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова, который на своей страничке в ФБ рассказал про транспортную инфраструктуру в индийской столице, которая по населению не сильно отличается от Москвы: «Чтобы вы поняли всю глубину нашего падения, надо знать, что в Дели люди зарабатывают от 35 до 50 тыс. рублей в месяц (по рассказам местных жителей) или 45 тыс. рублей в месяц (официальная статистика)».
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Мы приехали в самый центр центров Дели, в Коннахт плейс. Это примерно как Красная площадь в Москве. И запарковались на подземной платной парковке. Знаете, сколько стоит? 10 руб./час. Нет, это не опечатка. Если же вы хотите запарковаться прямо напротив лифта в центральную станцию метро, на земле, цена парковки составит 20 руб./час! Сравните эту цену с подземной стоянкой в «Ритц» (400 руб./час) и с парковкой на грязной не убранной обочине за 380 руб./час и вы всё поймете
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Петр Шкуматов, координатор Движения "Синие ведерки"
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