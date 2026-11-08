Почему Веста с пробегом за миллион выгоднее новой Гранты за 770 тысяч: разбор от эксперта

Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок

У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.

У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.

Когда речь заходит о выборе недорогого автомобиля для семьи, многие рассматривают Lada Granta как очевидный вариант — хотя бы из-за заявленной цены. Однако на практике ситуация сложнее: сейчас Гранта стоит около 770 тысяч рублей, и это уже не та сумма, которая указана в базовых прайс-листах. У дилеров цены часто превышают и эту отметку.

Именно поэтому все чаще покупатели смотрят в сторону подержанной Lada Vesta: за миллион рублей можно подобрать двух- или трехлетнюю машину с двигателем 1.6 и механической коробкой, которая все еще может оставаться на заводской гарантии (обычно три года или 100 000 км пробега).

Возраст автомобиля сам по себе не означает, что гарантийная поддержка закончилась — но до покупки необходимо проверить историю машины и документов. Скрученный пробег или следы нарушения требований в узлах и агрегатах могут лишить владельца права на бесплатный ремонт. Если история чистая, покупатель получает автомобиль с остаточной гарантией и более богатым оснащением за разумные деньги.

Пространство и оснащение для семьи

По удобству для задних пассажиров Vesta превосходит Granta даже в сравнении с ее самым дорогим классом. Троим сзади на заднем ряду Lada Granta в дальней поездке быстро становится некомфортно, тогда как у Весты больше места для ног. Пассажирам доступны подогрев задних сидений и USB-разъемы, встроен подлокотник с отдельным плафоном освещения. Это ощутимая разница для тех, кто регулярно ездит с семьей: в дальней дороге важно и место для ног, и возможность зарядить устройство, не занимая передний ряд.

Безопасность

К семейному комфорту добавляется вопрос безопасности. В новых Granta обычно нет ABS, подушки безопасности встречаются редко; если они установлены, обычно речь идет о двух фронтальных. Для Весты в начальных версиях заявлены ABS и система сохранения курсовой устойчивости ESP. Имеются и фронтальные подушки, а в более дорогих модификациях предусмотрены боковые.

Конструктивная основа

Сохраняется и конструктивная основа модели. Веста стала первой моделью АвтоВАЗа с передней подвеской на подрамнике; исходный материал связывает это решение с более совершенным управлением. Кузов Весты проектировался с учетом более жестких требований безопасности. Гранта же описана как глубокая модернизация старой Калины.

Поведение на дороге

На дороге Веста, по описанию источника, уверенно держит ориентир и точнее проходит повороты. Электроусилитель обеспечивает более четкую обратную связь. Granta лучше справляется с разбитыми дорогами благодаря энергоемкой подвеске, но уступает точности рулевого управления.

Трансмиссии

Трансмиссии у моделей также различаются. На вторичном рынке Vesta встречается с механикой и роботизированной коробкой АМТ. Есть и классический вариатор Jatco, который сочетается со 113-сильным мотором Renault. Granta предлагается только с механической коробкой; классический «автомат» исчез из ее гаммы несколько лет назад. Покупателю, которому нужна машина с двумя педалями, стоит искать среди подержанных Вест: на вторичном рынке встречаются версии с АМТ и вариатором Jatco.

Если бюджет ограничен формальной ценой новой Granta, реальность может неприятно удивить. Подержанная Vesta за те же деньги предлагает больше пространства, безопасности и оснащения — при условии тщательной проверки истории автомобиля.