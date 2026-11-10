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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 19:59

Mazda 6 третьего поколения: что важно знать при покупке подержанного автомобиля

Mazda 6 третьего поколения: что важно знать при покупке подержанного автомобиля

Почему подержанная Mazda 6 — это лотерея: какие версии брать, как проверить турбомотор 2.5T и что важнее вместо внешности

Mazda 6 третьего поколения: что важно знать при покупке подержанного автомобиля

У Mazda 6 третьего поколения крепкие атмосферные моторы и классический шестиступенчатый автомат, но ранние машины могут преподнести дорогие сюрпризы. Рассказываем, где искать неисправности и почему рестайлинговый седан с мотором 2.5 считают удачным выбором.

У Mazda 6 третьего поколения крепкие атмосферные моторы и классический шестиступенчатый автомат, но ранние машины могут преподнести дорогие сюрпризы. Рассказываем, где искать неисправности и почему рестайлинговый седан с мотором 2.5 считают удачным выбором.

У ранних Mazda 6 с турбомотором 2.5T известны трещины ГБЦ возле выпускного коллектора: из-за них уходит охлаждающая жидкость. Для машин с 2018 по 2020 год Mazda выпускала технические бюллетени, поэтому при осмотре подобной версии важно проверить уровень антифриза и поискать следы утечки. Риск касается не всей гаммы, но именно он наглядно показывает, почему выбирать подержанную «шестерку» только по внешнему состоянию не стоит.

В целом у модели удачное шасси, атмосферные двигатели с хорошим ресурсом и классический «автомат». Большинство слабых мест проявляется постепенно. Состояние отдельных узлов зависит от пробега и обслуживания. Перед покупкой стоит внимательно проверить двигатель и коробку, а затем оценить кузов с подвеской.

Какие версии встречаются на рынке

Третье поколение Mazda 6 дебютировало в 2012 году. С 2013-го седаны собирали на заводе «Соллерс» во Владивостоке, тогда как универсалы официально в Россию не поставляли. В 2015 году модель получила первый крупный рестайлинг: изменились внешность и интерьер, подвеску доработали, шумоизоляция стала лучше.

В 2016 году появилась система G-Vectoring Control. Она кратковременно корректирует крутящий момент двигателя в зависимости от положения руля. Следующее масштабное обновление показали в 2018-м: Mazda 6 получила увеличенную решетку радиатора, новую переднюю панель и кресла. Шасси также доработали.

Российская гамма начиналась с атмосферных бензиновых Skyactiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра. Оба сочетались с шестиступенчатым «автоматом», а для двухлитровой версии предлагалась и шестиступенчатая «механика». После обновления 2018 года добавили турбомотор 2.5 мощностью 231 л.с. в паре с автоматической коробкой.

Самая распространенная модификация на вторичном рынке — седан с двухлитровым мотором и АКП. Автомобиль с атмосферным 2.5 найти сложнее, но подобные предложения есть; турбированная версия встречается редко. Это важно учитывать при выборе: для многих покупателей решающим окажется состояние конкретного экземпляра, а не редкий двигатель.

Кузов и салон требуют внимательного осмотра

Лакокрасочное покрытие у Mazda 6 тонкое, металл легко получает вмятины. Однако кузов этого поколения не склонен к быстрой коррозии. После нескольких зим с реагентами может потускнеть хром на патрубках выхлопа и шильдиках. У универсалов и хэтчбеков, а также у седанов первых лет выпуска встречается вспучивание краски на крышке багажника. Молдинг может механически истирать покрытие.

Осмотр лучше продолжить снизу: проверьте подрамники и крепеж, затем оцените состояние деталей подвески. У механизма электроскладывания зеркал со временем изнашиваются пластиковые шестерни, после чего узел может заклинить. Неоригинальный металлический ремкомплект дает возможность устранить неисправность без замены зеркала целиком.

Лобовое стекло быстро покрывается царапинами и сколами, а нижняя губа переднего бампера страдает из-за длинного свеса. На заводских колесных дисках может вспучиваться краска. У рестайлинговых машин с LED-оптикой проверяйте фары особенно тщательно: выгорание светодиодов или повреждение блок-фары обходится дорого. Возможны и запотевание оптики, и отказы датчиков парковки из-за влаги.

Салон собран аккуратно, но отделка быстро изнашивается. Примерно к 100 000 км кожа на руле часто лоснится и растрескивается, боковины кресел затираются, а глянцевый пластик вокруг селектора АКП покрывается царапинами. Втулки каркаса сидений со временем разбиваются и начинают люфтить. В блоке стеклоподъемников и дверных картах могут появиться «сверчки».

Проверьте и электрооборудование: встречаются сбои обогрева сидений и отказы электроприводов. Из-за попадания влаги могут перестать работать кнопка открывания багажника или камера заднего вида. На машинах с АКП изнашивается концевой выключатель селектора, и электроника перестает распознавать режим Park. Ограничители дверей также необходимо проверить: со временем они щелкают и хуже удерживают дверь открытой.

Двигатели и трансмиссии

Атмосферные моторы Skyactiv-G — 2.0 PE-VPS мощностью 150 л.с. и 2.5 PY-VPS мощностью 192–194 л.с. — имеют высокую степень сжатия и цепной привод ГРМ. Цепь обычно служит более 200 000 км. При непосредственном впрыске на впускных клапанах постепенно образуется нагар. Форсунки чувствительны к качеству топлива.

У двигателей 2012–2014 годов выпуска известна проблема падения давления масла. Посторонние частицы могут попасть в редукционный клапан масляного насоса либо в клапан управления фазами газораспределения. Появляются ошибки, двигатель работает неровно; в тяжелом случае возникает риск масляного голодания. При осмотре ранней машины обратите внимание на коды P0015 и P0524. Если есть подозрения, необходимо проверить фактическое давление масла: замена одного датчика может не решить проблему.

При динамичной езде моторы могут расходовать масло на угар. В руководстве Mazda предельным указан расход до 0,8 л на 1000 км. Примерно к 100 000 км нередко появляются подтеки через прокладку клапанной крышки, переднюю крышку ГРМ, клапан фазовращателя OCV или датчик давления масла. Износ гидронатяжителя приводного ремня и ролика обычно заявляет о себе шумом к 100 000–120 000 км. На рестайлинговых машинах с 2019 года встречаются отказы электронного термостата.

При своевременной замене масла раз в 7 500 км ресурс атмосферных двигателей может превышать 300 000–350 000 км. Перед покупкой также проверьте катализатор: некачественный бензин при длительной эксплуатации и пропуски зажигания могут его повредить. Для турбированного Skyactiv-G 2.5T PY-VPTS мощностью 231 л.с. особенно важны качество масла и исправность системы охлаждения. Район выпускного коллектора необходимо осмотреть на следы утечки антифриза.

Редкая шестиступенчатая «механика» не имеет выраженных врожденных проблем. Сцепление в среднем служит 120 000–150 000 км. Основной вариант трансмиссии — шестиступенчатый «автомат» Skyactiv-Drive. При замене масла каждые 40 000–50 000 км коробка способна пройти более 200 000–250 000 км.

У машин 2012–2013 годов встречался вой, который усиливался вместе со скоростью и не зависел от оборотов двигателя или выбранной передачи. Причиной был дефект подшипника внутри коробки, связанный с конструкцией корпуса. Еще одна известная неисправность — загрязнение каналов гидроблока, из-за которого могут подклинивать датчики давления масла. По итогам диагностики может потребоваться замена датчиков давления и фильтра, плюс обновление программного обеспечения блока управления.

Подвеска и цены на вторичном рынке

В передней подвеске McPherson раньше других часто изнашиваются стойки и втулки стабилизатора: иногда их меняют уже через 40 000–60 000 км. На пробегах 80 000–100 000 км могут потребовать внимания задние гидросайлентблоки передних рычагов и опорные подшипники стоек. Шаровая опора по каталогу идет вместе с рычагом, хотя на практике ее меняют отдельно. Амортизаторы обычно выдерживают 120 000–150 000 км.

Задняя многорычажная подвеска выносливее: сайлентблоки и амортизаторы нередко служат больше 150 000 км, ступичные подшипники — около 150 000–180 000 км. В рулевом управлении с электроусилителем к 100 000–120 000 км могут износиться втулки рейки; тогда на неровностях слышен стук. Рулевые тяги и наконечники в среднем служат около 100 000 км. При проверке ищите люфты, прислушивайтесь к посторонним звукам и осматривайте пыльники.

Штатным тормозным дискам не хватает запаса прочности. Склонны закисать направляющие и механизмы задних суппортов, поэтому их необходимо регулярно очищать и смазывать. На тестовой поездке оцените работу тормозов, а при осмотре на подъемнике попросите проверить суппорты и подвеску.

Предложений Mazda 6 GJ достаточно, чтобы выбирать между ранними дорестайлинговыми автомобилями и более свежими экземплярами. Нижняя граница цен на дорестайлинг — около 800 тыс. рублей. Для дополнительного контекста пригодится опыт владельца Mazda CX-5: после 110 тыс. км на кроссовере он пересел на Toyota RAV4 2026 модельного года.

С точки зрения динамики и последующих затрат на содержание оптимальным вариантом назван рестайлинговый седан после 2018 года с атмосферным двигателем 2.5. Подобные машины стоят примерно от 1,3 млн рублей; за ухоженные экземпляры просят 3,5 млн рублей и более.

Что проверить перед покупкой: краткий чек-лист

Подытоживая, при осмотре Mazda 6 GJ стоит придерживаться нескольких ключевых направлений проверки. По кузову — убедиться в отсутствии вспучивания краски на крышке багажника и потускнения хрома, оценить состояние лобового стекла, нижней губы бампера и LED-оптики (у рестайлинга). По салону — проверить износ руля и боковин кресел, работу стеклоподъемников, обогрева сидений, электроприводов, камеры и кнопки багажника, а также концевой выключатель селектора АКП. По двигателю — у атмосферных версий 2012–2014 годов уточнить коды P0015 и P0524 и замерить фактическое давление масла, у турбомотора 2.5T — осмотреть район выпускного коллектора на следы утечки антифриза и проверить уровень охлаждающей жидкости. По трансмиссии — прислушаться к вою на скорости у машин 2012–2013 годов и уточнить историю замены масла в АКП. По ходовой — проверить люфты рулевой рейки, состояние стоек и втулок стабилизатора, сайлентблоков, а также работу и закисание задних суппортов. Такой комплексный подход позволит отличить ухоженный экземпляр от машины с накопленными проблемами и сделать выбор осознанно, а не только по внешнему виду.

Упомянутые модели: Mazda 6 (от 1 498 000 Р)
Упомянутые марки: Mazda
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