18 октября 2019, 16:44
Подержанные Ford Focus удерживают лидерство на авторынке Петербурга
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С января по сентябрь в Санкт-Петербурге было продано почти 133 тысячи подержанных легковых автомобилей. Первое место сохраняет за собой Ford Focus. На нем остановили свой выбор 5,3 тыс. петербуржцев.
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По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года доля подержанных машин в среднем ...Читать далее
Второе место по популярности у петербуржцев заняли Hyundai Solaris, которые разошлись тиражом в 3,1 тыс. экземпляров. На третьем месте с минимальным отставанием идет Volkswagen Polo (3 тыс. экз.). Замыкает пятерку лидеров вторичного рынка северной столицы Skoda Octavia (2,9 тыс. экз.) и Kia Rio (2,7 тыс. экз.).
Кроме того, в ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам января – сентября 2019 года вошли: Opel Astra (2,2 тыс. экз.), Volkswagen Passat (2 тыс. экз.), Renault Logan (1,9 тыс. экз.), BMW 5-Series (1,6 тыс. экз.) и Volkswagen Golf (1,6 тыс. экз.).
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Комментарии пользователей
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у меня товарищ сделал просто шумку и горя теперь не знает говорит тише на много. единственное из минусов дороговата . сцепление 60 рублей это перебор
Полностью согласен с Антоном, это все равно что искать квартиру в москве за один милион рублей. За двести можно взять ланос онже шанс или нексию, по мне так лучше наш автопром.
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
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