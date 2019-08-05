5 августа 2019, 08:41
Подержанные китайские BMW и Mercedes могут приехать из Владивостока
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В конце июля первая партия подержанных китайских автомобилей отправилась на экспорт в Россию. На борту судна не только машины местных марок, но и известных европейских, японских и американских брендов, собранные на территории Китая. Российские дилеры задумались о гарантийных обязательствах и сервисе.
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По мнению экспертов, наибольший интерес для российских покупателей могут представлять автомобили премиальных европейских брендов, собранные на китайских заводах. В последнее время качество сборки существенно выросло, а цены таких подержанных машин обещают быть невысокими. Как 100km.ru сообщал ранее, в первую партию вошло 300 автомобилей на общую сумму 2,5 млн долларов. Легко подсчитать, что средняя стоимость одной машины составляет 8,3 тыс. долларов или порядка 545 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. Конечно, к этой сумме надо накинуть 22% на «растаможку», около 100 тысяч на уплату утилизационного сбора плюс расходы на получение сертификата безопасности. Но для представительских седанов европейских марок цена может оказаться интересной.
Журналисты «Известий» спросили производителей и дилеров, готовы ли они обслуживать подержанные автомобили китайской сборки. В российском офисе Mercedes-Benz заявили, что заводская гарантия распространяется на все автомобили марки, независимо от места производства. В BMW и Toyota выразили готовность обслуживать такие машины, но предупредили, что запчасти, возможно, придется подождать. Например, в Китае большой популярностью пользуется удлиненная модификация BMW 530Li, но за пределами страны автомобиль не продается.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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