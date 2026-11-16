Импорт рухнул, а спрос на корейцев и LADA растет: что теперь берут на вторичке

Focus, Solaris и Priora пошли вниз: какие еще машины с пробегом подешевели сильнее всех

Покупательские привычки на авторынке заметно меняются. В объявлениях появляются новые ориентиры для сравнения. Осмотр машины все чаще начинается заранее. Сводка охватывает популярные модели и разные сегменты рынка.

Покупательские привычки на авторынке заметно меняются. В объявлениях появляются новые ориентиры для сравнения. Осмотр машины все чаще начинается заранее. Сводка охватывает популярные модели и разные сегменты рынка.

За десять месяцев 2026 года количество заказов отчетов об истории автомобилей выросло почти на 30%. До личного осмотра покупатели чаще отсеивают сомнительные объявления, проверяя возможные юридические проблемы и сведения о пробеге.

Такая осторожность сопровождает оживление вторичного рынка: интерес к подержанным машинам прибавил 14%. По данным «Автостата», за январь-октябрь в России продали около 5,0945 млн легковых автомобилей с пробегом, на 0,4% больше, чем годом ранее. В октябре продажи составили примерно 585 тыс. машин, на 10% меньше результата октября 2025 года. Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в октябре оценивалась примерно в 1,2 млн рублей. На классифайдах средняя цена предложения достигала 1,3 млн рублей.

Среди перечисленных LADA сильнее всего подешевели Priora и Kalina, обе на 11,2%. Средняя цена Priora составила 318 000 рублей, Kalina - 268 000. Largus потерял в цене 6,5%, до 750 000 рублей. Granta подешевела на 6,4%, примерно до 563 000. LADA 4x4 (Нива) стала доступнее на 5%, ее средняя цена - 380 000 рублей. По данным «Автостата», Ford Focus подешевел на 8,2%, до 556 000 рублей. Цена Mitsubishi Lancer снизилась на 7,2%, до 451 000. Opel Astra потеряла 6,9%, ее средняя цена составила 526 000 рублей.

Среди иномарок сильнее всего просел Ford Focus: минус 8,2%, до 556 000 рублей. Mitsubishi Lancer потерял 7,2%. Opel Astra подешевела почти на 7%. Hyundai Solaris и Kia Rio снизились в цене чуть более чем на 4%; средние отметки составили 927 000 и 907 000 рублей соответственно. Например, средняя цена Solaris снизилась на 4,3%, а Rio - на 4,4%.

Интерес к моделям менялся неравномерно. За год Hyundai Solaris стали искать на 27,8% чаще. Заметное внимание привлекли также Chevrolet Niva и LADA Largus. Среди марок покупатели чаще рассматривали Hyundai и Kia. В числе востребованных были также Renault и Nissan. По данным «Авито Авто», пользовательский интерес к Hyundai вырос на 21,2%, к Kia - на 20,4%. Для Renault рост составил 19,3%, для Nissan - 18,6%, для Skoda - 17,7%. В октябре интерес к подержанным автомобилям был на 12% выше, чем годом ранее, и на 3% выше сентябрьского показателя.

В премиальном сегменте сохранялся интерес к Volkswagen Polo. Среди востребованных немецких моделей были Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии. Японские покупатели выбирали Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4.

В октябре ввоз подержанных автомобилей сократился на 43% относительно того же месяца прошлого года. В Россию поступило около 34 тыс. машин против примерно 60 тыс. годом ранее. Однако самой популярной моделью для привоза из-за рубежа осталась Toyota Corolla. Сергей Целиков, руководитель «Автостата», сообщил, что относительно сентября импорт снизился примерно на 5%.

Сокращение поставок затронуло и корейские марки. В октябре продажи Kia, Hyundai, Genesis и KGM составили 1 826 автомобилей, в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Среди факторов называлось изменение условий уплаты утильсбора с 1 декабря 2025 года. За январь-август 2026 года из Южной Кореи в Россию ввезли около 23 тыс. подержанных автомобилей старше трех лет, на 63% меньше годового показателя.

На рынке новых машин продажи выросли на 13,5%. Интерес к Evolute i-Space увеличился более чем в четыре раза. Спрос на LADA Niva Travel стал вдвое выше.