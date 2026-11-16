Импорт рухнул, а спрос на корейцев и LADA растет: что теперь берут на вторичке

16 ноября 2026, 15:42
Focus, Solaris и Priora пошли вниз: какие еще машины с пробегом подешевели сильнее всех
Focus, Solaris и Priora пошли вниз: какие еще машины с пробегом подешевели сильнее всех
Покупательские привычки на авторынке заметно меняются. В объявлениях появляются новые ориентиры для сравнения. Осмотр машины все чаще начинается заранее. Сводка охватывает популярные модели и разные сегменты рынка.
За десять месяцев 2026 года количество заказов отчетов об истории автомобилей выросло почти на 30%. До личного осмотра покупатели чаще отсеивают сомнительные объявления, проверяя возможные юридические проблемы и сведения о пробеге.
Такая осторожность сопровождает оживление вторичного рынка: интерес к подержанным машинам прибавил 14%. По данным «Автостата», за январь-октябрь в России продали около 5,0945 млн легковых автомобилей с пробегом, на 0,4% больше, чем годом ранее. В октябре продажи составили примерно 585 тыс. машин, на 10% меньше результата октября 2025 года. Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом в октябре оценивалась примерно в 1,2 млн рублей. На классифайдах средняя цена предложения достигала 1,3 млн рублей.
Среди перечисленных LADA сильнее всего подешевели Priora и Kalina, обе на 11,2%. Средняя цена Priora составила 318 000 рублей, Kalina - 268 000. Largus потерял в цене 6,5%, до 750 000 рублей. Granta подешевела на 6,4%, примерно до 563 000. LADA 4x4 (Нива) стала доступнее на 5%, ее средняя цена - 380 000 рублей. По данным «Автостата», Ford Focus подешевел на 8,2%, до 556 000 рублей. Цена Mitsubishi Lancer снизилась на 7,2%, до 451 000. Opel Astra потеряла 6,9%, ее средняя цена составила 526 000 рублей.
Среди иномарок сильнее всего просел Ford Focus: минус 8,2%, до 556 000 рублей. Mitsubishi Lancer потерял 7,2%. Opel Astra подешевела почти на 7%. Hyundai Solaris и Kia Rio снизились в цене чуть более чем на 4%; средние отметки составили 927 000 и 907 000 рублей соответственно. Например, средняя цена Solaris снизилась на 4,3%, а Rio - на 4,4%.
Интерес к моделям менялся неравномерно. За год Hyundai Solaris стали искать на 27,8% чаще. Заметное внимание привлекли также Chevrolet Niva и LADA Largus. Среди марок покупатели чаще рассматривали Hyundai и Kia. В числе востребованных были также Renault и Nissan. По данным «Авито Авто», пользовательский интерес к Hyundai вырос на 21,2%, к Kia - на 20,4%. Для Renault рост составил 19,3%, для Nissan - 18,6%, для Skoda - 17,7%. В октябре интерес к подержанным автомобилям был на 12% выше, чем годом ранее, и на 3% выше сентябрьского показателя.
В премиальном сегменте сохранялся интерес к Volkswagen Polo. Среди востребованных немецких моделей были Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии. Японские покупатели выбирали Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4.
В октябре ввоз подержанных автомобилей сократился на 43% относительно того же месяца прошлого года. В Россию поступило около 34 тыс. машин против примерно 60 тыс. годом ранее. Однако самой популярной моделью для привоза из-за рубежа осталась Toyota Corolla. Сергей Целиков, руководитель «Автостата», сообщил, что относительно сентября импорт снизился примерно на 5%.
Сокращение поставок затронуло и корейские марки. В октябре продажи Kia, Hyundai, Genesis и KGM составили 1 826 автомобилей, в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Среди факторов называлось изменение условий уплаты утильсбора с 1 декабря 2025 года. За январь-август 2026 года из Южной Кореи в Россию ввезли около 23 тыс. подержанных автомобилей старше трех лет, на 63% меньше годового показателя.
На рынке новых машин продажи выросли на 13,5%. Интерес к Evolute i-Space увеличился более чем в четыре раза. Спрос на LADA Niva Travel стал вдвое выше.
Похожие материалы Хендай, Киа, Форд, Тойота, Эволют, Лада
-
16.11.2026, 17:51
Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности
Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.Читать далее
-
16.11.2026, 15:06
Lada Iskra Comfort за 1,28 млн рублей: стоит ли переплачивать 150 тысяч за новизну
Зимний тест Lada Iskra выявил неожиданную проблему: примерзающая крышка бензобака превращает заправку в мороз в целую операцию. К этому добавляются звонкие двери, жесткий пластик в салоне, теснота на втором ряду и слабая шумоизоляция.Читать далее
-
16.11.2026, 12:50
Автопром Узбекистана вырос на 9,2%: кому отрасль обязана таким рывком в 2026
За девять месяцев 2026 года в стране собрали 356 318 легковых машин - на 9,2% больше год к году. BYD дал 12 976 машин общего прироста. Доля UzAuto Motors сократилась до 69,5%. Разница видна и в выпуске отдельных моделей.Читать далее
-
16.11.2026, 11:49
Почему автопром ЕС просит отсрочить пошлиныи причем здесь китайские электрокары
Правила должны заработать 1 января 2027 года, но ACEA добивается отсрочки: пошлина может затронуть около 82% электромобилей, ожидаемых к продаже в 2027-м. Для рынка важны и встречные поставки между ЕС и Великобританией. Почему батарейные цепочки не готовы к требованиям?Читать далее
-
16.11.2026, 11:01
Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание
BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.Читать далее
-
16.11.2026, 09:41
Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен
На экспортных рынках китайские модели отличаются от российских ценой, двигателями, приводом и комплектациями. Autonews.ru сопоставил стоимость Haval, Tank, Jaecoo, Changan и Geely в разных странах.Читать далее
-
15.11.2026, 22:47
От 3,1 до 12,8 млн рублей: кто в топе по спросу и почему гибриды захватывают рынок
Авито Авто оценило рынок новых электромобилей и гибридов за десять месяцев 2026 года: спрос прибавил 3%, а средняя цена снизилась на 8%. Интерес к отдельным моделям однако вырос в несколько раз - в том числе к компактному Eonyx M2.Читать далее
-
15.11.2026, 22:35
Китайские авто всё заметнее в такси, но LADA пока впереди: кто в топе у таксопарков?
На начало октября 2026 года парк такси насчитывал в России 880,0 тыс. машин с действующими разрешениями. На автомобили 2022-2026 годов выпуска приходилось 27,3%. В сегменте новых для парка машин китайские марки заняли восемь мест из первых пятнадцати.Читать далее
-
15.11.2026, 22:23
Рынок падает, но гиганты нарасхват: спрос на автобусы длиннее 12 метров взлетел на 35%
С января по октябрь 2026 года продажи новых и подержанных автобусов вместе сократились на 15,7%. Новая техника просела в одних размерных классах и прибавила в других. В сегменте машин с пробегом снижение затронуло все четыре категории длины.Читать далее
-
15.11.2026, 21:23
Mercedes-Benz уходит из Германии? Что на самом деле происходит с заводами
Компания объясняет пересмотр географии производства высокими затратами на энергию и труд; бюрократия добавляет нагрузку. В Венгрии расширенный завод уже стал крупнейшим в Европе. Почему немецкие площадки проигрывают по затратам и какие планы Mercedes-Benz связывает с США?Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Форд, Тойота, Эволют, Лада
-
16.11.2026, 17:51
Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности
Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.Читать далее
-
16.11.2026, 15:06
Lada Iskra Comfort за 1,28 млн рублей: стоит ли переплачивать 150 тысяч за новизну
Зимний тест Lada Iskra выявил неожиданную проблему: примерзающая крышка бензобака превращает заправку в мороз в целую операцию. К этому добавляются звонкие двери, жесткий пластик в салоне, теснота на втором ряду и слабая шумоизоляция.Читать далее
-
16.11.2026, 12:50
Автопром Узбекистана вырос на 9,2%: кому отрасль обязана таким рывком в 2026
За девять месяцев 2026 года в стране собрали 356 318 легковых машин - на 9,2% больше год к году. BYD дал 12 976 машин общего прироста. Доля UzAuto Motors сократилась до 69,5%. Разница видна и в выпуске отдельных моделей.Читать далее
-
16.11.2026, 11:49
Почему автопром ЕС просит отсрочить пошлиныи причем здесь китайские электрокары
Правила должны заработать 1 января 2027 года, но ACEA добивается отсрочки: пошлина может затронуть около 82% электромобилей, ожидаемых к продаже в 2027-м. Для рынка важны и встречные поставки между ЕС и Великобританией. Почему батарейные цепочки не готовы к требованиям?Читать далее
-
16.11.2026, 11:01
Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание
BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.Читать далее
-
16.11.2026, 09:41
Сколько стоят китайские кроссоверы в России и за границей: сравнение цен
На экспортных рынках китайские модели отличаются от российских ценой, двигателями, приводом и комплектациями. Autonews.ru сопоставил стоимость Haval, Tank, Jaecoo, Changan и Geely в разных странах.Читать далее
-
15.11.2026, 22:47
От 3,1 до 12,8 млн рублей: кто в топе по спросу и почему гибриды захватывают рынок
Авито Авто оценило рынок новых электромобилей и гибридов за десять месяцев 2026 года: спрос прибавил 3%, а средняя цена снизилась на 8%. Интерес к отдельным моделям однако вырос в несколько раз - в том числе к компактному Eonyx M2.Читать далее
-
15.11.2026, 22:35
Китайские авто всё заметнее в такси, но LADA пока впереди: кто в топе у таксопарков?
На начало октября 2026 года парк такси насчитывал в России 880,0 тыс. машин с действующими разрешениями. На автомобили 2022-2026 годов выпуска приходилось 27,3%. В сегменте новых для парка машин китайские марки заняли восемь мест из первых пятнадцати.Читать далее
-
15.11.2026, 22:23
Рынок падает, но гиганты нарасхват: спрос на автобусы длиннее 12 метров взлетел на 35%
С января по октябрь 2026 года продажи новых и подержанных автобусов вместе сократились на 15,7%. Новая техника просела в одних размерных классах и прибавила в других. В сегменте машин с пробегом снижение затронуло все четыре категории длины.Читать далее
-
15.11.2026, 21:23
Mercedes-Benz уходит из Германии? Что на самом деле происходит с заводами
Компания объясняет пересмотр географии производства высокими затратами на энергию и труд; бюрократия добавляет нагрузку. В Венгрии расширенный завод уже стал крупнейшим в Европе. Почему немецкие площадки проигрывают по затратам и какие планы Mercedes-Benz связывает с США?Читать далее