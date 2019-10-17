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17 октября 2019, 10:03

Подержанные представительские автомобили стали доступнее

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Пока цены на новые автомобили представительского класса медленно ползут вверх, на вторичном рынке наблюдается обратная тенденция. В третьем квартале 2019 года средняя цена подержанного представительского автомобиля составляла 722 000 рублей или на 16% меньше, чем годом ранее.
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Специалисты «Авито» изучили объявления о продаже «бэушных» представительских автомобилей. Самой популярной моделью стал Mercedes-Benz S-Class со средней ценой перепродажи 670 000 рублей (-25%). Второе место занимает BMW 7-Series (630 000 рублей, -17%). На третьем - Audi (601 000 рублей, -11%). 

Но есть в первой десятке и модели, цены на которые выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Наиболее существенно прибавила Kia Opirus (+23%). А новичок рейтинга Kia Quoris стала самой дорогой моделью сегмента со средней ценой 1,2 млн рублей. Даже Jaguar XJ оказался дешевле (1 млн рублей).

Больше всего представительских машин продают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В городах-лидерах средняя цена снизилась на 5%, 20% и 36% соответственно. Самое значительное падение зафиксировано в Иркутске - на 75%. В семи из крупнейших российских городов цены выросли. Больше всего – в Омске (+72%).

Самые недорогие представительские автомобили можно найти в Красноярске. Здесь средняя цена составляет 288 000 рублей. Немногим больше просят в Омске (290 000 рублей) и Новосибирске (334 000 рублей). Самые дорогие машины - в Ижевске (в 1,4 млн рублей), Самаре (1,3 млн рублей) и Казани (1,1 млн рублей). 


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Подержанные представительские автомобили стали доступнее
{{material_127787}}Специалисты «Авито» изучили объявления о продаже «бэушных» представительских автомобилей. Самой популярной моделью стал Mercedes-Benz S-Class со средней ценой перепродажи 670 000 рублей (-25%). Второе место занимает BMW 7-Series (630 000 рублей, -17%). На третьем - Audi (601 000 рублей, -11%). Но есть в первой десятке и модели, цены на которые выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Наиболее существенно прибавила Kia Opirus (+23%). А новичок рейтинга Kia Quoris стала самой дорогой моделью сегмента со средней ценой 1,2 млн рублей. Даже Jaguar XJ оказался дешевле (1 млн рублей).Больше всего представительских машин продают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В городах-лидерах средняя цена снизилась на 5%, 20% и 36% соответственно. Самое значительное падение зафиксировано в Иркутске - на 75%. В семи из крупнейших российских городов цены выросли. Больше всего – в Омске (+72%).Самые недорогие представительские автомобили можно найти в Красноярске. Здесь средняя цена составляет 288 000 рублей. Немногим больше просят в Омске (290 000 рублей) и Новосибирске (334 000 рублей). Самые дорогие машины - в Ижевске (в 1,4 млн рублей), Самаре (1,3 млн рублей) и Казани (1,1 млн рублей). 
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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