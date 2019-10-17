17 октября 2019, 10:03
Подержанные представительские автомобили стали доступнее
- 144
- 0
Пока цены на новые автомобили представительского класса медленно ползут вверх, на вторичном рынке наблюдается обратная тенденция. В третьем квартале 2019 года средняя цена подержанного представительского автомобиля составляла 722 000 рублей или на 16% меньше, чем годом ранее.
Ранее мы писали
В третьем квартале 2019 года средняя стоимость подержанного автомобиля в России составила 369,7 тыс. рублей ...Читать далее
Но есть в первой десятке и модели, цены на которые выросли по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Наиболее существенно прибавила Kia Opirus (+23%). А новичок рейтинга Kia Quoris стала самой дорогой моделью сегмента со средней ценой 1,2 млн рублей. Даже Jaguar XJ оказался дешевле (1 млн рублей).
Больше всего представительских машин продают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В городах-лидерах средняя цена снизилась на 5%, 20% и 36% соответственно. Самое значительное падение зафиксировано в Иркутске - на 75%. В семи из крупнейших российских городов цены выросли. Больше всего – в Омске (+72%).
Самые недорогие представительские автомобили можно найти в Красноярске. Здесь средняя цена составляет 288 000 рублей. Немногим больше просят в Омске (290 000 рублей) и Новосибирске (334 000 рублей). Самые дорогие машины - в Ижевске (в 1,4 млн рублей), Самаре (1,3 млн рублей) и Казани (1,1 млн рублей).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Дикая безответственность на всех уровнях. Мы с женой присмотрели для нее машину, оформили предварительный договор и внесли залог, после чего надо было подать заявку на кредит. Обещали позвонить, когда заявку одобрят. Время шло, никто не звонил, я поехал сам, а они умудрились потерять мое заявление и ...
Тоже накопились претензии. Набирают новичков, которые не секут. Меня один раз приняли, ничего не нашли, так и сказали прямым текстом, приезжайте вот в этот день, будет опытный мастер. Там мужик сразу понял что к чему по одному моему описанию и все исправил. В другой раз приехал со стуком, приняли ...
В салоне все выглядит красиво, эффектно, с намерением пустить пыль в глаза, но под этим фасадом кроется беспорядок и головопятство. Мы выбрали машину и собирались ее купить, но хотели побывать еще в парочке других салонов, поэтому решили ее забронировать. Внесли 50 тысяч предоплаты. С нами говорил старший ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве