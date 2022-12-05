Подержанные премиальные и бюджетные автомобили сравнялись в цене: почему?

03.12.2022, 11:37

За сколько в Астрахани можно «прикурить машину»? Есть и такая услуга

В славном южном городе Астрахани первые в этом году морозы серьезно напугали автовладельцев. Столбик термометра нежданно-негаданно опустился до отметки -7 градусов, и аккумуляторы многих машин не выдержали. Читать далее