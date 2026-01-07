Год с Geely Atlas: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» треки

7 января 2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?
В январе 2025 года Александр стал владельцем подержанного Geely Atlas 2019 года выпуска с пробегом 119 000 километров. Машина с турбомотором 1.8, автоматической коробкой передач и дилерской историей обслуживания была выбрана целенаправленно, несмотря на скепсис многих знакомых в отношении подержанных китайских автомобилей. Спустя год и 11 000 километров пробега владелец делится итогами: никаких серьёзных поломок, но несколько характерных особенностей.
За год эксплуатации в режиме «город – дача – редкие поездки по стране» автомобиль не подвёл. Единственным тревожным сигналом стала ошибка лямбда-зонда, появившаяся на приборной панели. После подключения сканера и сброса кода проблема больше не повторялась. Остальные работы свелись к плановому обслуживанию и мелким доработкам.
Так, сразу после покупки выяснилось, что стоявшие на машине тормозные колодки Patron сильно скрипели. Владелец заменил их на UBS — они тоже издают лёгкий звук после простоя, но уже не раздражают постоянно. В подвеске спустя несколько месяцев потребовали замены тяги стабилизатора, начавшие стучать. К счастью, детали стоят недорого, хотя пришлось ждать доставки полторы недели.
Масло и фильтры менялись раз в год, использовался продукт Lukoil Genesis Armortech 5W-30. Владельцу нравится динамика турбированного 1.8-литрового мотора: разгон уверенный, обгонов не боится. Однако автоматическая коробка передач иногда «задумывается» при резком нажатии на газ на трассе, прежде чем переключиться. Расход топлива в городском цикле составляет около 11 литров на 100 километров.
Подвеска оказалась на высоте: мягкая, но энергоёмкая, позволяет уверенно двигаться по разбитым дорогам со скоростью до 60 км/ч. Салон и багажник просторные, особенно по сравнению с предыдущим Opel Mokka: все вещи теперь помещаются в багажник, без загромождения салона.
Климат-контроль работает стабильно, стекла не запотевают, а сигнализация с автозапуском стала настоящим спасением в морозы. При этом мультимедийная система демонстрирует возраст: при работе с флешкой она «видит» не более ста треков, а загружается медленно, иногда дольше, чем водитель заводит двигатель и выезжает.
Отсутствие полноценного контроля давления в шинах тоже вызывает неудобства. Зимой приходится самостоятельно проверять давление. Кузов за год не проявил признаков коррозии. Антикоррозионное покрытие снизу в порядке, что подтвердил осмотр на СТО. В итоге Александр убеждён: опасаться подержанного Geely Atlas не стоит, если выбирать ухоженный экземпляр, рассказал он awb.by. А в будущем он, скорее всего, вновь остановится на китайском бренде, возможно, на Geely Tugella.
