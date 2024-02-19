Подержанный королевский Jaguar продают по цене нового. Он тихий, но смертоносный
Фото: historics.co.uk
Фото: historics.co.uk
Фото: historics.co.uk
Фото: historics.co.uk
Фото: historics.co.uk
Фото: historics.co.uk
Фото: historics.co.uk
Королевский Jaguar I-Pace был изготовлен по спецзаказу в 2018 году. Кроме того, изначально серый «Ягуар» перекрасили в любимый цвет Чарльза – темно-синий оттенок Loire Blue. Ни до, ни после Jaguar I-Pace не красили в этот цвет. В 2021 году королевская семья продала машину, но имя первого владельца оказалось навсегда вписано в ее историю.
Сейчас новый Jaguar I-Pace стоит от 58 тысяч фунтов стерлингов. Устроители аукциона рассчитывают выручить за 6-летний электрокар с пробегом 56 тысяч километров и королевской историей от 55 до 70 тысяч фунтов.
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16.08.2023, 00:07
Клиенты беспилотного такси признались в непристойном поведении
Власти Сан-Франциско одними из первых в мире выпустили беспилотные такси в коммерческую эксплуатацию, но с условием, что они будут работать только в ночное время, с 10 часов вечера до 5 утра. Но когда запрет решили снять, выяснилось, что некоторые клиенты использовали автомобили такси не по прямому назначению.Читать далее
-
29.10.2022, 18:45
Надо не просто поездить на электромобиле, а столкнуться с сервисом и поставками запчастей
В текущей рыночной ситуации, характеризующейся падением конкуренции, у российских электромобилей есть шансы для завоевания родного отечественного рынка. Читать далее
-
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Бывший владелец электромобиля: про «Теслу» (коробку с болтами), или на чем лучше ехать в Пятигорск
Для многих из нас электромобили по-прежнему нечто из параллельного мира. Мы много о них читаем на автосайтах, кое-что видим в ютюбе, но чтобы вот так, лично прокатиться, это, пардон, не по наши души. Читать далее
-
22.10.2021, 00:07
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