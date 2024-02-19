Подержанный королевский Jaguar продают по цене нового. Он тихий, но смертоносный

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2 марта с аукциона Historics продадут полностью электрический Jaguar I-Pace 2018 года выпуска, который был куплен в то время принцем Чарльзом, а ныне Карлом III. Утверждается, что король не только ездил на электрокаре в качестве пассажира, но и сам несколько раз сидел за рулем. Когда журналист спросил Чальза о впечатлениях от его нового автомобиля, тот со смехом ответил: «Тихий, но смертоносный». Однако Чарльз был не единственным членом королевской семьи, водившим I-Pace. По данным Historics помимо него за руль этого Jaguar садились королева Елизавета II и Меган Маркл.

Королевский Jaguar I-Pace был изготовлен по спецзаказу в 2018 году. Кроме того, изначально серый «Ягуар» перекрасили в любимый цвет Чарльза – темно-синий оттенок Loire Blue. Ни до, ни после Jaguar I-Pace не красили в этот цвет. В 2021 году королевская семья продала машину, но имя первого владельца оказалось навсегда вписано в ее историю.

Фото: historics.co.uk

Сейчас новый Jaguar I-Pace стоит от 58 тысяч фунтов стерлингов. Устроители аукциона рассчитывают выручить за 6-летний электрокар с пробегом 56 тысяч километров и королевской историей от 55 до 70 тысяч фунтов.

Упомянутые модели: Jaguar I-Pace (от 5 825 000 Р )

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