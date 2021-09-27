Подержанный Nissan Juke стоит дороже нового Lamborghini Huracan: почему?
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Фото: VDMCars
Под капотом кроссовера Nissan Juke-R располагается 3,8-литровый турбомотор V6, форсированный до 690 л.с., который работает в паре «роботом» с двойным сцеплением от Nissan GT-R. Автомобиль отличается также модифицированной выхлопной системой, нестандартной подвеской, тормозами Brembo и многим другим, включая оригинальный обвес, семиспицевые колесные диски, обутые в гоночные шины, и черную матовую окраску кузова.
В салоне безумного суперкроссовера установлены ковшеобразные сиденья с интегрированными подголовниками, вышитыми эмблемами Juke-R и гоночными ремнями безопасности, а также имеется много красных акцентов, контрастирующих с черной отделкой. На случай, если что-то пойдет не так, в автомобиле есть каркас безопасности.
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- 1 450 000 РNissan Juke 2018 в Москве
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- 1 008 000 РNissan Juke 2014 в Москве
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