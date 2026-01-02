Редкий Porsche 911 Carrera GTS 2024 с уникальным спойлером продан по цене ниже рынка – почему это выгодно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 06:42

На аукционе продан Porsche 911 Carrera GTS 2024 года с эффектным спойлером. Цена оказалась заметно ниже изначальной. В чем секрет такой сделки? Узнайте, почему этот автомобиль стал настоящей находкой для нового владельца. Подробности - в нашем материале.

На одном из недавних аукционов был выставлен необычный экземпляр Porsche 911 Carrera GTS 2024 года. Автомобиль отличался не только стильной комбинацией цвета Arctic Grey с черным салоном, но и эффектным доработанным спойлером в стиле «утиный хвост», который сразу привлекал внимание поклонников марки. Несмотря на то, что такие машины редко появляются на вторичном рынке, этот Porsche ушел с молотка за 175 500 долларов, что по современному курсу составляет примерно 13,7 миллионов рублей.

Для сравнения, первоначальная стоимость этого купе в салоне составляет значительные 191 220 долларов. Разница в цене более чем ощутимая, особенно если принять во внимание богатую комплектацию и дополнительные опции, которыми оснащен данный автомобиль. Как сообщает autoevolution, подобные предложения встречаются редко, и новый владелец получает не только престижный спорткар, но и выгодные инвестиции.

Особое внимание заслуживает установленный на машине спойлер. Он не только подчеркивает спортивный характер Porsche 911, но и оставляет внешний вид автомобиля на должном уровне. В сочетании с лаконичным серым цветом кузова и черным интерьером купе выглядит свежо и современно, выделяясь на фоне других представителей линейки 911 Carrera GTS.

Эксперты отмечают, что даже на фоне общего роста цен на премиальные автомобили этот Porsche продавался по весьма привлекательной цене. В результате такая сделка могла стать как результатом срочности продажи, так и желанием быстро найти нового владельца. В любом случае покупатель получил автомобиль со средним пробегом, в идеальном техническом состоянии и эксклюзивными доработками.

Учитывая то, что спрос на подобные модели остается стабильно высоким, а количество предложений ограничено, подобные сделки в настоящее время становятся удачей для ценителей марки. Новый владелец теперь может наслаждаться не только динамикой и управляемостью классического спорткара, но и осознанием того, что ему удалось приобрести Porsche 911 Carrera GTS по цене значительно ниже рыночной.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
