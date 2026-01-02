Редкий Porsche 911 Carrera GTS 2024 с уникальным спойлером продан по цене ниже рынка – почему это выгодно

2 января 2026, 06:42
Подержанный Porsche 911 Carrera GTS 2024 года ушел с аукциона за 13,7 миллиона рублей
Подержанный Porsche 911 Carrera GTS 2024 года ушел с аукциона за 13,7 миллиона рублей
На аукционе продан Porsche 911 Carrera GTS 2024 года с эффектным спойлером. Цена оказалась заметно ниже изначальной. В чем секрет такой сделки? Узнайте, почему этот автомобиль стал настоящей находкой для нового владельца. Подробности - в нашем материале.
На одном из недавних аукционов был выставлен необычный экземпляр Porsche 911 Carrera GTS 2024 года. Автомобиль отличался не только стильной комбинацией цвета Arctic Grey с черным салоном, но и эффектным доработанным спойлером в стиле «утиный хвост», который сразу привлекал внимание поклонников марки. Несмотря на то, что такие машины редко появляются на вторичном рынке, этот Porsche ушел с молотка за 175 500 долларов, что по современному курсу составляет примерно 13,7 миллионов рублей.
Для сравнения, первоначальная стоимость этого купе в салоне составляет значительные 191 220 долларов. Разница в цене более чем ощутимая, особенно если принять во внимание богатую комплектацию и дополнительные опции, которыми оснащен данный автомобиль. Как сообщает autoevolution, подобные предложения встречаются редко, и новый владелец получает не только престижный спорткар, но и выгодные инвестиции.
Особое внимание заслуживает установленный на машине спойлер. Он не только подчеркивает спортивный характер Porsche 911, но и оставляет внешний вид автомобиля на должном уровне. В сочетании с лаконичным серым цветом кузова и черным интерьером купе выглядит свежо и современно, выделяясь на фоне других представителей линейки 911 Carrera GTS.
Эксперты отмечают, что даже на фоне общего роста цен на премиальные автомобили этот Porsche продавался по весьма привлекательной цене. В результате такая сделка могла стать как результатом срочности продажи, так и желанием быстро найти нового владельца. В любом случае покупатель получил автомобиль со средним пробегом, в идеальном техническом состоянии и эксклюзивными доработками.
Учитывая то, что спрос на подобные модели остается стабильно высоким, а количество предложений ограничено, подобные сделки в настоящее время становятся удачей для ценителей марки. Новый владелец теперь может наслаждаться не только динамикой и управляемостью классического спорткара, но и осознанием того, что ему удалось приобрести Porsche 911 Carrera GTS по цене значительно ниже рыночной.
Похожие материалы Порше
-
25.12.2025, 19:28
Покупка Porsche 911 2005 года с аукциона обернулась неожиданными проблемами для владельца
Покупка легендарного Porsche 911 Carrera S 2005 года на онлайн-аукционе обернулась сюрпризом для нового владельца. За 35 тысяч долларов он получил автомобиль с историей, но не ожидал столкнуться с рядом скрытых проблем. Почему даже культовые модели могут преподнести неприятные сюрпризы спустя годы? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 19:23
В США купили Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года за 96 500 долларов на аукционе
В декабре 2025 года на аукционе был продан Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года с пробегом 46 000 миль (74 000 км). Автомобиль отличает черный кузов и кожаный салон Luxor Beige с черными вставками. Цена сделки удивила многих. Продавец честно сообщил о ремонте передней части. Почему эта покупка стала выгодной - подробности в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:41
Porsche 911 Turbo Touring 2026 замечен на тестах с замаскированными воздухозаборниками
Porsche готовит к выпуску особую версию 911 Turbo Touring. Автомобиль проходит испытания на Нюрбургринге. Новинка лишилась привычного спойлера и получила новые детали. Внешность модели интригует поклонников марки. Ожидается, что премьера состоится в ближайшее время.Читать далее
-
14.12.2025, 20:28
Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки
Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
11.12.2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 18:14
Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня
Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.Читать далее
-
02.12.2025, 14:52
Porsche не планирует выпускать гибридную версию 911 с возможностью подзарядки в ближайшие годы
Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
25.12.2025, 19:28
Покупка Porsche 911 2005 года с аукциона обернулась неожиданными проблемами для владельца
Покупка легендарного Porsche 911 Carrera S 2005 года на онлайн-аукционе обернулась сюрпризом для нового владельца. За 35 тысяч долларов он получил автомобиль с историей, но не ожидал столкнуться с рядом скрытых проблем. Почему даже культовые модели могут преподнести неприятные сюрпризы спустя годы? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 19:23
В США купили Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года за 96 500 долларов на аукционе
В декабре 2025 года на аукционе был продан Porsche 911 Turbo Cabriolet 2017 года с пробегом 46 000 миль (74 000 км). Автомобиль отличает черный кузов и кожаный салон Luxor Beige с черными вставками. Цена сделки удивила многих. Продавец честно сообщил о ремонте передней части. Почему эта покупка стала выгодной - подробности в материале.Читать далее
-
18.12.2025, 06:41
Porsche 911 Turbo Touring 2026 замечен на тестах с замаскированными воздухозаборниками
Porsche готовит к выпуску особую версию 911 Turbo Touring. Автомобиль проходит испытания на Нюрбургринге. Новинка лишилась привычного спойлера и получила новые детали. Внешность модели интригует поклонников марки. Ожидается, что премьера состоится в ближайшее время.Читать далее
-
14.12.2025, 20:28
Пять самых редких и необычных серийных автомобилей Porsche за всю историю марки
Porsche не раз удивлял мир лимитированными сериями. Некоторые из них отличались лишь деталями, но есть и по-настоящему уникальные экземпляры. В этой статье мы расскажем о пяти самых редких и интересных серийных Porsche. Узнайте, чем они выделялись и почему стали легендами. Откройте для себя малоизвестные страницы истории знаменитого бренда.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
11.12.2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 18:14
Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня
Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.Читать далее
-
02.12.2025, 14:52
Porsche не планирует выпускать гибридную версию 911 с возможностью подзарядки в ближайшие годы
Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее