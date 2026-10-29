Не только резина: о каких 5 скрытых проверках автомобиля перед зимой забывают даже опытные водители

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

29 октября 2026, 13:54

Дело не в шинах: о чем официально предупредили водителей Подмосковья перед зимой

Дело не в шинах: о чем официально предупредили водителей Подмосковья перед зимой

Не только резина: о каких 5 скрытых проверках автомобиля перед зимой забывают даже опытные водители

Дело не в шинах: о чем официально предупредили водителей Подмосковья перед зимой

В столичном регионе ожидается перемена погодных условий. Ведомство перечислило пункты сезонной проверки автомобиля. Только часть рекомендаций касается колес. Какие проверки стоит запланировать перед похолоданием?

В столичном регионе ожидается перемена погодных условий. Ведомство перечислило пункты сезонной проверки автомобиля. Только часть рекомендаций касается колес. Какие проверки стоит запланировать перед похолоданием?

Ориентиром для смены шин может стать среднесуточная температура. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует переходить на зимние шины, когда она опускается примерно до +5 градусов. Специалисты называют диапазон устойчивых +5…+7 градусов, особенно при ночных заморозках. При такой температуре летняя резина теряет эластичность, а сцепление с холодной дорогой ухудшается. На сухом асфальте автомобилем становится сложнее управлять; тормозной путь может увеличиться в несколько раз, что повышает риск ДТП. В ведомстве призвали не ждать первого гололёда.

Синоптики прогнозируют понижение температуры в столичном регионе в начале ноября. Поэтому автомобилистам рекомендуют готовить машины к зимнему периоду. Об этих рекомендациях говорится в сообщении Министерства транспорта Московской области. Ведомство советует следить за среднесуточной температурой и не ориентироваться только на календарную дату или первый снег. Генеральный директор сервиса «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рекомендует учитывать прогноз погоды примерно на неделю вперёд.

Для городских поездок по регулярно очищаемым дорогам специалисты рассматривают нешипованные фрикционные шины. Для загородных маршрутов, где чаще встречаются снег и лёд, подходят шипованные. Перед установкой зимнего комплекта стоит проверить остаточную глубину протектора. Давление во всех шинах должно соответствовать требованиям производителя автомобиля.

Помимо сезонной смены шин, ведомство советует проверить аккумулятор и его клеммы. Отдельно стоит проверить технические жидкости. В перечень диагностики входят подвеска и тормозная система, а также свечи зажигания. Проверить необходимо и ремень ГРМ. В список также входят тормозные колодки и другие расходные элементы. Моторное масло при необходимости следует долить или заменить. То же касается охлаждающей и тормозной жидкостей. Эти проверки перечислены в сообщении Минтранса Подмосковья как часть подготовки автомобиля к холодам.

В перечне работ есть замена масляного фильтра вместе с воздушным. Салонный фильтр также рекомендуется заменить. Водителям советуют проверить основные узлы автомобиля и выполнить антикоррозийную обработку кузова до наступления устойчивых холодов. Для видимости в непогоду, включая снег и слякоть, стоит залить незамерзающую стеклоомывающую жидкость. Щётки стеклоочистителя должны быть исправны. Дверные замки рекомендуется заранее смазать.

В зимний период, с декабря по февраль, зимние шины необходимо использовать на всех колёсах легковых автомобилей и лёгких грузовиков массой до 3,5 тонны. На шинах должна быть маркировка M+S или M&S. Допускается также знак снежинки. Температурный ориентир +5…+7 градусов помогает выбрать момент сезонной замены; календарное требование действует отдельно.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Архангельск Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться