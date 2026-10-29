Не только резина: о каких 5 скрытых проверках автомобиля перед зимой забывают даже опытные водители

29 октября 2026, 13:54
Дело не в шинах: о чем официально предупредили водителей Подмосковья перед зимой
Дело не в шинах: о чем официально предупредили водителей Подмосковья перед зимой
В столичном регионе ожидается перемена погодных условий. Ведомство перечислило пункты сезонной проверки автомобиля. Только часть рекомендаций касается колес. Какие проверки стоит запланировать перед похолоданием?
Ориентиром для смены шин может стать среднесуточная температура. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует переходить на зимние шины, когда она опускается примерно до +5 градусов. Специалисты называют диапазон устойчивых +5…+7 градусов, особенно при ночных заморозках. При такой температуре летняя резина теряет эластичность, а сцепление с холодной дорогой ухудшается. На сухом асфальте автомобилем становится сложнее управлять; тормозной путь может увеличиться в несколько раз, что повышает риск ДТП. В ведомстве призвали не ждать первого гололёда.
Синоптики прогнозируют понижение температуры в столичном регионе в начале ноября. Поэтому автомобилистам рекомендуют готовить машины к зимнему периоду. Об этих рекомендациях говорится в сообщении Министерства транспорта Московской области. Ведомство советует следить за среднесуточной температурой и не ориентироваться только на календарную дату или первый снег. Генеральный директор сервиса «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рекомендует учитывать прогноз погоды примерно на неделю вперёд.
Для городских поездок по регулярно очищаемым дорогам специалисты рассматривают нешипованные фрикционные шины. Для загородных маршрутов, где чаще встречаются снег и лёд, подходят шипованные. Перед установкой зимнего комплекта стоит проверить остаточную глубину протектора. Давление во всех шинах должно соответствовать требованиям производителя автомобиля.
Помимо сезонной смены шин, ведомство советует проверить аккумулятор и его клеммы. Отдельно стоит проверить технические жидкости. В перечень диагностики входят подвеска и тормозная система, а также свечи зажигания. Проверить необходимо и ремень ГРМ. В список также входят тормозные колодки и другие расходные элементы. Моторное масло при необходимости следует долить или заменить. То же касается охлаждающей и тормозной жидкостей. Эти проверки перечислены в сообщении Минтранса Подмосковья как часть подготовки автомобиля к холодам.
В перечне работ есть замена масляного фильтра вместе с воздушным. Салонный фильтр также рекомендуется заменить. Водителям советуют проверить основные узлы автомобиля и выполнить антикоррозийную обработку кузова до наступления устойчивых холодов. Для видимости в непогоду, включая снег и слякоть, стоит залить незамерзающую стеклоомывающую жидкость. Щётки стеклоочистителя должны быть исправны. Дверные замки рекомендуется заранее смазать.
В зимний период, с декабря по февраль, зимние шины необходимо использовать на всех колёсах легковых автомобилей и лёгких грузовиков массой до 3,5 тонны. На шинах должна быть маркировка M+S или M&S. Допускается также знак снежинки. Температурный ориентир +5…+7 градусов помогает выбрать момент сезонной замены; календарное требование действует отдельно.
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