Номера без флага и с жирными буквами: за что водителя Infiniti оставили без прав

Подмосковный водитель поплатился правами за номера без триколора

Обычная остановка на дороге стала роковой. Инспекторы заметили странные госномера. Экспертиза подтвердила их худшие опасения. Водитель на полгода остался без прав. Узнайте, какие детали привели к наказанию.

Банальная проверка документов на подмосковной трассе обернулась для владельца внедорожника Infiniti QX56 серьезными неприятностями и долгим судебным разбирательством. Причиной стали государственные регистрационные знаки, которые вызвали подозрения у инспекторов ГИБДД. Эта история, о которой сообщает телеграм-канал Baza, служит наглядным примером того, как невнимание к деталям может привести к лишению водительского удостоверения.

Первое, что бросилось в глаза сотрудникам полиции, - это отсутствие на номерах российского флага. Триколор является обязательным элементом для всех регистрационных знаков, выдаваемых в стране. Однако при более тщательном изучении выяснилось, что это лишь верхушка айсберга. Для точного определения всех несоответствий была назначена экспертиза, результаты которой не оставили водителю шансов. Специалисты установили, что знаки были изготовлены с грубыми нарушениями действующего ГОСТа. Например, высота букв составляла 61 мм, хотя стандарт предписывает 58 мм. Цифры также оказались крупнее положенного - до 80 мм вместо 76 мм. Даже толщина линий символов превышала норму, достигая 14 мм.

На вопрос о происхождении сомнительных номеров владелец Infiniti пояснил, что заказал их изготовление в небольшой фирме, расположенной «возле ГАИ». По его словам, он не придал значения тому, что ему не выдали никаких чеков или сопроводительных документов. Этот факт сыграл против него, так как доказать законность приобретения и соответствие продукции стандартам он не смог. Отсутствие документации от изготовителя - верный признак того, что организация работает нелегально и не имеет необходимой аккредитации.

Материалы дела были переданы в суд, который полностью поддержал позицию правоохранительных органов. Изучив заключение экспертов и выслушав стороны, судья пришел к выводу, что установленные на автомобиле знаки являются подложными. Такие действия квалифицируются по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Вердикт оказался суровым, но справедливым: лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев. Сами же номера, ставшие причиной всех бед, по решению суда подлежат конфискации и последующему уничтожению.

Этот случай - важное напоминание всем автовладельцам. Заказывать дубликаты госномеров следует исключительно в аккредитованных организациях, которые внесены в специальный реестр ГИБДД. Только так можно быть уверенным, что знаки будут полностью соответствовать ГОСТу и не станут причиной для лишения прав. Экономия времени или денег на услугах сомнительных контор может обернуться куда более серьезными потерями.