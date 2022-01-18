Поднимемся на борт идеальной семейной яхты за 2 млрд рублей вместе с ее владельцами
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Яхта представляет собой сочетание технологичности и изысканного дизайна. В оформлении интерьера чувствуется влияние восточных традиций. Шелк сочетается с бронзой и черным деревом. Кабир Мулчандани владеет одним из самых дорогих отелей в мире (Five Palm Jumeirah Hotel), поэтому знает толк в комфорте и роскоши. К услугам пассажиров просторная гостиная с полукруглым диваном, обеденный стол под открытым небом, джакузи и палуба для загара. Пока няни развлекают детей, взрослые могут уединиться в винном кабинете или элегантном баре.
Сейчас яхту выставили на продажу за 25 млн долларов. За последние годы семья стала больше – теперь у супругов четверо детей и им требуется еще более вместительное судно. А еще им приходится принимать гостей разного возраста, а значит необходим еще и солидный штат персонала.
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- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
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