Поднимемся на борт лайнера Aurbus 319, который превратили в роскошный бизнес-джет для королей и олигархов: фото
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com
По сравнению с флагманскими моделями Gulfstream, Bombardier или Dassault, бизнес-джет от Airbus обеспечивает своим пассажирам намного больше пространства. У него сравнительно небольшая дальность полета (7,8 тыс. км), но этого вполне достаточно, чтобы перелететь с одного континента на другой. Зато салон Airbus ACJ319 имеет 24 метра в длину и 3,7 метра в ширину, общая полезная площадь превышает 80 кв. метров. Высота потолка – 2,1 метра в любой точке салона.
Если стандартный Airbus 319 вмещает 150 пассажиров, то этот ACJ319 – чуть более 20 человек. Первые три отсека салона предназначены для главных пассажиров. Сначала идет небольшая гостиная с угловым диваном, парой комфортабельных кресел, журнальным столиком и телевизором. Сразу за гостиной находится столовая с большим обеденным столом, который можно использовать и для деловых совещаний. Здесь также есть телевизор.
Пройдя по небольшому коридору, мы попадаем в главную спальню с двумя кроватями, к которой примыкает ванная комната. Последний отсек салона представляет собой секцию с обычными креслами в стиле бизнес-класса, предназначенную для обслуживающего персонала и других пассажиров. Здесь установлены 20 комфортабельных кресел в четыре ряда в конфигурации 3+2. И хотя это, возможно, наименее гламурная часть самолета, сидящие здесь путешественники могут наслаждаться всеми преимуществами частного авиалайнера.
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