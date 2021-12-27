Поднимемся на борт роскошной яхты, за которую просят фантастические 7 млрд рублей
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Центральная лестница украшена уникальным Древом Жизни, вырезанным вручную из красного дерева с изысканной отделкой. На потолках красуются точные карты. В салоне есть камин и люстра из венецианского стекла, освещающая фрески в обеденной зоне. Каждая из кают выполнена своем стиле, а две из них с самого начала проектировались как детские. Мерсер также хотел, чтобы эта плавучая страна чудес была в высшей степени защищенной. Яхту оснастили современной системой наблюдения и безопасности, которая включает камеры видеонаблюдения на ватерлинии и датчики движения на борту. Компания Feadship, строившая яхту утверждала, что это «самая сложная система безопасности, когда-либо встроенная в яхту».
Роберт Мерсер – ученый-компьютерщик, ставший миллиардером, работая в хедж-фонде Renaissance Technologies. Он замкнут, немногословен и не дает интервью. Тем не менее, его считают одним из самых влиятельных людей в мире. Подозревают, что он сыграл ключевую роль в избрании Дональда Трампа и в исходе Brexit.
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