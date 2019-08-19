Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 августа 2019, 13:38

Подорожали сразу три модели Hyundai

  • 102
  • 0
Автопроизводители продолжают увеличивать цифры прайс-листах. Вслед за автомобилями Kia подорожали три модели Hyundai: седаны Solaris и Elantra, а также кроссовер Santa Fe. Цены выросли на 2 000 – 20 000 рублей в зависимости от комплектации.
Ранее мы писали
В первой половине августа 2019 года десять автопроизводителей повысили цены на свои модели. В зависимости ...
Читать далее
Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат», увеличение цен связано с появлением в продаже автомобилей 2020 модельного года. Теперь базовый седан Solaris со 100-сильным мотором и «механикой» в начальной комплектации Active стоит минимум 746 000 рублей. За версию с автоматической коробкой передач придется заплатить 854 000 рублей. Топовая комплектация Elegance стоит больше миллиона – 1 006 000 рублей.

Цена седана Hyundai Elantra в начальной комплектации Start не изменилась (1 049 000 рублей). Зато остальные версии подорожали на 10 000 рублей. Седан в оснащении Base теперь стоит от 1 130 000 рублей. За эти деньги покупателям предлагают автомобиль с 1,6-литровым мотором (128 л.с.) и механической коробкой передач. Более мощная версия со 149-литровым двигателем стоит от 1 230 000 рублей. Топовая Elantra в комплектации Elegance обойдется в 1 325 000 рублей.

Кроссовер Santa Fe стал дороже на 10 000 – 20 000 рублей во всех комплектациях, кроме максимальной. Автомобили с бензиновым 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. стоят минимум 2 119 000 рублей. Дизельные версии с 2,2-литровым агрегатом отдачей 200 сил обойдутся не менее, чем в 2 439 000 рублей. Предыдущее подорожание Solaris и Santa Fe было зафиксировано в феврале, а Elantra – в марте 2019 года.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Форум Hyundai Elantra
Цитата:| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. ...
laptev
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хундай
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Hyundai Solaris
Объявления о продаже Hyundai Solaris
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Подорожали сразу три модели Hyundai
{{material_127281}}Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат», увеличение цен связано с появлением в продаже автомобилей 2020 модельного года. Теперь базовый седан Solaris со 100-сильным мотором и «механикой» в начальной комплектации Active стоит минимум 746 000 рублей. За версию с автоматической коробкой передач придется заплатить 854 000 рублей. Топовая комплектация Elegance стоит больше миллиона – 1 006 000 рублей.Цена седана Hyundai Elantra в начальной комплектации Start не изменилась (1 049 000 рублей). Зато остальные версии подорожали на 10 000 рублей. Седан в оснащении Base теперь стоит от 1 130 000 рублей. За эти деньги покупателям предлагают автомобиль с 1,6-литровым мотором (128 л.с.) и механической коробкой передач. Более мощная версия со 149-литровым двигателем стоит от 1 230 000 рублей. Топовая Elantra в комплектации Elegance обойдется в 1 325 000 рублей.Кроссовер Santa Fe стал дороже на 10 000 – 20 000 рублей во всех комплектациях, кроме максимальной. Автомобили с бензиновым 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. стоят минимум 2 119 000 рублей. Дизельные версии с 2,2-литровым агрегатом отдачей 200 сил обойдутся не менее, чем в 2 439 000 рублей. Предыдущее подорожание Solaris и Santa Fe было зафиксировано в феврале, а Elantra – в марте 2019 года.
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Краснодар Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.