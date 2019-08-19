19 августа 2019, 13:38
Подорожали сразу три модели Hyundai
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Автопроизводители продолжают увеличивать цифры прайс-листах. Вслед за автомобилями Kia подорожали три модели Hyundai: седаны Solaris и Elantra, а также кроссовер Santa Fe. Цены выросли на 2 000 – 20 000 рублей в зависимости от комплектации.
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Цена седана Hyundai Elantra в начальной комплектации Start не изменилась (1 049 000 рублей). Зато остальные версии подорожали на 10 000 рублей. Седан в оснащении Base теперь стоит от 1 130 000 рублей. За эти деньги покупателям предлагают автомобиль с 1,6-литровым мотором (128 л.с.) и механической коробкой передач. Более мощная версия со 149-литровым двигателем стоит от 1 230 000 рублей. Топовая Elantra в комплектации Elegance обойдется в 1 325 000 рублей.
Кроссовер Santa Fe стал дороже на 10 000 – 20 000 рублей во всех комплектациях, кроме максимальной. Автомобили с бензиновым 2,4-литровым мотором мощностью 188 л.с. стоят минимум 2 119 000 рублей. Дизельные версии с 2,2-литровым агрегатом отдачей 200 сил обойдутся не менее, чем в 2 439 000 рублей. Предыдущее подорожание Solaris и Santa Fe было зафиксировано в феврале, а Elantra – в марте 2019 года.
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