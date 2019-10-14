14 октября 2019, 11:06
Подорожали все внедорожники УАЗ
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Ульяновский автозавод пересмотрел стоимость своих внедорожников. Цены выросли на 5 000 – 20 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Серьезнее всего подорожал УАЗ «Пикап».
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О подорожании внедорожника УАЗ «Патриот» мы уже сообщали неделю назад. Цены увеличились на 10 000 – 10 900 рублей. Сейчас базовая комплектация «Классик Fleet» со 135-сильным мотором стоит от 819 000 рублей. Версия «Классик» с двигателем, форсированным до 150 л.с., оценили минимум в 840 900 рублей. Внедорожник в комплектации «Оптимум» стоит минимум 945 000 рублей, LifeStyle – 1 019 рублей, а «Престиж» - от 1 056 000 рублей. Топовый «Патриот» с МКПП в комплектации «Максимум» с 18-дюймовыми колесными дисками, рейлингами на крыше, подогревом всех сидений, обогревом ветрового стекла и камерой заднего вида обойдется минимум в 1 128 000 рублей. Цены на «Патриоты» с автоматической КПП не изменились.
Наконец, УАЗ «Пикап» получил максимальную прибавку в 20 000 рублей. Теперь внедорожник в комплектации «Классик Fleet» (135 л.с.) стоит не менее 839 000 рублей, а в топовом исполнении «Максимум» (150 л.с.) – от 1 219 900 рублей.
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Комментарии пользователей
temeraromashin14.10.2019 23:01
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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