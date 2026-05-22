Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 16:33

Подписка на Ладу Веста: сколько реально стоит аренда нового авто в 2026 году

2,5 млн за пять лет, но машина не твоя: что скрывается в новой подписке АвтоВАЗа

АВТОВАЗ запускает сервис подписки на новые автомобили: в стоимость включены страховка, обслуживание и сезонная смена шин. Почему это может изменить подход к владению машиной и кому выгоден такой формат - разбираемся на примере Лады Веста.

В 2026 году АВТОВАЗ запускает новую программу «Автомобиль по подписке», которая может изменить привычный взгляд на управление автомобилем. Теперь основные условия предусматривают не просто аренду, а полноценный сервис с новым автомобилем, где в ежемесячный платёж уже включены все основные расходы: техническое обслуживание, страховка ОСАГО и КАСКО, а также сезонная замена шин. Такой подход позволяет избежать непредвиденных затрат и получить машину в отличном состоянии.

Отличие подписки от классической аренды в том, что клиент получает абсолютно новый автомобиль с небольшим пробегом, а не неизвестную машину. Это особенно важно для тех, кто ценит надёжность и не хочет сталкиваться с проблемами на дороге. В отличие от каршеринга, где возраст и состояние авто могут быть разными, здесь сохраняется оригинальный экземпляр.

Старт программы — Лада Веста в топовой комплектации с вариатором. Базовый тариф составляет 40–44 тысячи рублей в месяц при годовом контракте и лимите пробега 30 тысяч километров в год. За превышение лимита придётся доплатить. Если посчитать, за год пользования выходит около полумиллиона рублей. За четыре-пять лет подписки сумма частично перекроет стоимость новой Весты вместе со всеми страховками и обслуживанием. Однако в отличие от кредита после окончания срока машина остаётся у дилера, а не у клиента. Зато каждый год можно пересесть на новую модель.

Эксперты отмечают, что основные выгоды от подписки достаются заводу и дилерам: после окончания срока авто продаётся как подержанное, а доход от аренды с лихвой покрывает потерю в стоимости. Для таксистов такой формат не всегда подходит — годовой пробег в такси обычно выше, а аренда в таксопарках зачастую дешевле. Тем не менее подписка может быть интересна тем, кто получает машину только в режиме сезона или не хочет связываться с долгосрочными обязательствами.

Для многих россиян подписка — это возможность получить автомобиль на несколько месяцев, например только на лето или на время отпуска. Такой формат удобен тем, кто не нуждается в машине круглый год. В ближайшее время АВТОВАЗ планирует добавить в программу Ларгус и Гранту, но тарифы пока не разглашаются.

Остаются и вопросы: можно ли досрочно расторгнуть договор без серьёзных потерь, продлить аренду на тех же условиях, выехать на арендованной машине за границу или выкупить авто по сниженной цене после окончания срока? Ответы на эти тонкости появятся после запуска сервиса в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга до конца весны.

Стоит напомнить, что первые подписки на автомобили в России появились ещё в 2019 году — Volvo и Hyundai предлагали аналогичные услуги, но стоимость аренды была заметно выше, чем у каршеринга. Например, месячная подписка на Hyundai Creta обходилась от 30 тысяч рублей, годовая — до 406 тысяч при ограничении пробега. Несмотря на высокие цены, спрос оказался стабильным: за первый год услугой воспользовались 1600 клиентов, что для нового рынка сформировало финансовый баланс.

При подписке на новые сервисы важно учитывать и другие риски, связанные с эксплуатацией автомобиля, не являющегося вашей собственностью. Например, если машина повреждена при аренде, могут возникнуть трудности с компенсацией. Как действовать в таких ситуациях, подробно разбирается в материале о рисках и советах юристов - читайте разбор на примере дорогого спорткара .

