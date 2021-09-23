Подросткам разрешат работать дальнобойщиками (пока не в России)
Для грузовых перевозок между штатами действуют еще более строгие корпоративные ограничения – не только по стажу, но и по возрасту – не младше 25 лет. Хотя федеральное законодательство разрешает работать дальнобойщиком с 21 года. Даже если новый закон и будет принят, скорее всего 18-летним водителям будет непросто найти работу.
По статистике, водители в возрасте от 16 до 19 лет в три раза чаще попадают в ДТП со смертельным исходом. Тарифы страховых компаний для таких водителей будут невероятно высокими, а значит, работодателю будет невыгодно нанимать на работу тинэйджеров.
Эксперты связывают дефицит профессиональных водителей в грузоперевозках вовсе не с отсутствием желающих поработать дальнобойщиками. Ежегодно в США выдают более полумиллиона новых водительских удостоверений с грузовой категорией. Но проработав некоторое время, они уходят, не выдержав тяжелых условий труда и сравнительно невысокой зарплаты. В среднем по отрасли дальнобойщик получает 4 тысячи долларов в месяц. Работу дальнобойщика можно назвать не только опасной для жизни из-за вероятности попасть в аварию, но и вредной для здоровья. Водители часто страдают гипертонией, ожирением, бессонницей.
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