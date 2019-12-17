17 декабря 2019, 00:03
Подросток на белом Mercedes устроил ДТП в Петербурге
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Фото: vk.com/spb_today
Старшеклассник опаздывал на уроки, а зеленый сигнал на светофоре долго не загорался. Тогда он решил медленно проехать на красный. Такую версию утреннего ДТП в Петербурге высказывали очевидцы.
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По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 08.50 утра. За рулем автомобиля Mercedes сидел молодой человек 2003 года рождения, а за рулем Audi Q7 – мужчина 1984 года рождения, который получил травмы средней степени тяжести. На перекрестке было много людей, в том числе родители с детьми. Каким-то чудом никто из них не пострадал, хотя Mercedes от удара выехал на тротуар, сбил столб и врезался в стену дома.
Ездить или переходить дорогу на красный нельзя, говорят всем детям родители. Но соблюдать это несложное правило почему-то оказывается трудно. Виновник аварии очевиден. Отметим лишь, что в то утро торопились оба водителя. На кадрах видно, что Audi движется, не сбавляя скорости – впереди загорелся желтый и вот-вот должен зажечься зеленый. Стоп-линию автомобиль пересекает уже на разрешающий сигнал светофора. Но на перекрестке нельзя полагаться только на светофоры. Лучше лишний раз посмотреть по сторонам и убедиться, что никто не летит на красный. Ведь для попавшего в аварию водителя будет слабым утешением, что он был прав.
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система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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