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17 декабря 2019, 00:03

Подросток на белом Mercedes устроил ДТП в Петербурге

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Фото: vk.com/spb_today
Старшеклассник опаздывал на уроки, а зеленый сигнал на светофоре долго не загорался. Тогда он решил медленно проехать на красный. Такую версию утреннего ДТП в Петербурге высказывали очевидцы.
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На опубликованной в сети записи с камеры видеорегистратора видно, как на перекрестке проспекта КИМа и улицы Одоевского автомобили поворачивают направо по зеленой стрелке. Но водитель белого седана Mercedes не спеша проезжает прямо. Первую полосу дороги он преодолел свободно. На второй его атаковал черный кроссовер Audi Q7.

По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 08.50 утра. За рулем автомобиля Mercedes сидел молодой человек 2003 года рождения, а за рулем Audi Q7 – мужчина 1984 года рождения, который получил травмы средней степени тяжести. На перекрестке было много людей, в том числе родители с детьми. Каким-то чудом никто из них не пострадал, хотя Mercedes от удара выехал на тротуар, сбил столб и врезался в стену дома. 

Ездить или переходить дорогу на красный нельзя, говорят всем детям родители. Но соблюдать это несложное правило почему-то оказывается трудно. Виновник аварии очевиден. Отметим лишь, что в то утро торопились оба водителя. На кадрах видно, что Audi движется, не сбавляя скорости – впереди загорелся желтый и вот-вот должен зажечься зеленый. Стоп-линию автомобиль пересекает уже на разрешающий сигнал светофора. Но на перекрестке нельзя полагаться только на светофоры. Лучше лишний раз посмотреть по сторонам и убедиться, что никто не летит на красный. Ведь для попавшего в аварию водителя будет слабым утешением, что он был прав.
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Подросток на белом Mercedes устроил ДТП в Петербурге
{{material_128318}}На опубликованной в сети записи с камеры видеорегистратора видно, как на перекрестке проспекта КИМа и улицы Одоевского автомобили поворачивают направо по зеленой стрелке. Но водитель белого седана Mercedes не спеша проезжает прямо. Первую полосу дороги он преодолел свободно. На второй его атаковал черный кроссовер Audi Q7.По данным ГИБДД, авария произошла примерно в 08.50 утра. За рулем автомобиля Mercedes сидел молодой человек 2003 года рождения, а за рулем Audi Q7 – мужчина 1984 года рождения, который получил травмы средней степени тяжести. На перекрестке было много людей, в том числе родители с детьми. Каким-то чудом никто из них не пострадал, хотя Mercedes от удара выехал на тротуар, сбил столб и врезался в стену дома. Ездить или переходить дорогу на красный нельзя, говорят всем детям родители. Но соблюдать это несложное правило почему-то оказывается трудно. Виновник аварии очевиден. Отметим лишь, что в то утро торопились оба водителя. На кадрах видно, что Audi движется, не сбавляя скорости – впереди загорелся желтый и вот-вот должен зажечься зеленый. Стоп-линию автомобиль пересекает уже на разрешающий сигнал светофора. Но на перекрестке нельзя полагаться только на светофоры. Лучше лишний раз посмотреть по сторонам и убедиться, что никто не летит на красный. Ведь для попавшего в аварию водителя будет слабым утешением, что он был прав.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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