Подруга рэпера после ссоры ворвалась к нему в дом и угнала Mercedes-Benz G 63
Фото: iheart.com
Но Крисин забыла предупредить владельца, поэтому, когда Blueface вернулся домой и не обнаружил свой любимый внедорожник, он немедленно сообщил в полицию об угоне. Правда, он быстро выяснил, кто завладел Mercedes-AMG и отправил Крисин Рок язвительное сообщение: «Полиция ждет тебя на границе штата. В машине есть маячок». В итоге, действительно, угонщицу удалось задержать более чем в 2 700 километрах от дома. Девушку арестовали, но у Блюфейса теперь куча проблем. Ему надо снять с машины арест, а транспортировка обратно обойдется минимум в 5 000 долларов.
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