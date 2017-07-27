27 июля 2017, 17:00

Подведены итоги продаж легких коммерческих автомобилей в России

INFOLine-Аналитика и Ford Sollers опубликовали результаты исследования российского рынка LCV за II квартал этого года. Специалисты предоставили статистику продаж коммерческого транспорта без учета государственных закупок.
^

Ранее мы писали
Автомобильная компания Ford провела презентацию нового фургона Transit Custom. По прогнозам производителя ...
Читать далее
Согласно полученным данным, продажи легкого коммерческого транспорта по сравнению со II кварталом 2016 года сократились на 2,7% до 25,8 тыс. единиц (без учета госзакупок – сократились на 4% до 23,6 тыс. единиц). При этом в I полугодии 2017-го рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля.

Доля государственных закупок в общем рынке LCV во II квартале 2017 года несколько увеличилась по сравнению с I кварталом, но сохранилась на уровне ниже 10% (общий объем закупок составил чуть более 2 тыс. единиц). Во втором полугодии аналитики прогнозируют снижение объемов госзакупок LCV в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета с 8,9 до 6 млрд рублей.

Если во втором полугодии не будет принято решение о дополнительном бюджетном финансировании, совокупный объем закупок школьных автобусов и автомобилей скорой помощи за счет федерального бюджета сократится примерно до 3,1-3,2 тыс. единиц по сравнению с 4,7 тыс. в 2016 году. В то же время ожидается рост спроса на LCV со стороны частных заказчиков в условиях перехода большинства отраслей экономики к росту, а также в связи с активизацией лизинговых компаний на рынке легкого коммерческого транспорта.

Купить авто Форд

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
Форум Ford Galaxy
|| У меня Галакси 1996 бензин 2.0 такая проблема машина не тянет не хочет набирать скорость нажимаю на газ она медленно пытается разгонятся при этом её колотит. | Уж не с компрессией ли проблемы... | Дядька недавно продал-таки его, надоело возиться с кучей мелких дефектов. Сейчас на Ставике рассекает ...
саша
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Подведены итоги продаж легких коммерческих автомобилей в России
{{material_120085}}Согласно полученным данным, продажи легкого коммерческого транспорта по сравнению со II кварталом 2016 года сократились на 2,7% до 25,8 тыс. единиц (без учета госзакупок – сократились на 4% до 23,6 тыс. единиц). При этом в I полугодии 2017-го рост продаж легкого коммерческого транспорта составил 4,5% до 47,05 тыс. единиц (без учета госзакупок – 4% до 43,5 тыс. единиц). Положительная динамика отражает тренд роста спроса со стороны частных заказчиков, а также связана с ростом продаж автомобилей международных брендов, повышению ценовой конкурентоспособности которых способствовало укрепление рубля. Доля государственных закупок в общем рынке LCV во II квартале 2017 года несколько увеличилась по сравнению с I кварталом, но сохранилась на уровне ниже 10% (общий объем закупок составил чуть более 2 тыс. единиц). Во втором полугодии аналитики прогнозируют снижение объемов госзакупок LCV в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета с 8,9 до 6 млрд рублей.Если во втором полугодии не будет принято решение о дополнительном бюджетном финансировании, совокупный объем закупок школьных автобусов и автомобилей скорой помощи за счет федерального бюджета сократится примерно до 3,1-3,2 тыс. единиц по сравнению с 4,7 тыс. в 2016 году. В то же время ожидается рост спроса на LCV со стороны частных заказчиков в условиях перехода большинства отраслей экономики к росту, а также в связи с активизацией лизинговых компаний на рынке легкого коммерческого транспорта.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюмень Липецк Череповец
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG