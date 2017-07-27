Подведены итоги продаж легких коммерческих автомобилей в России
Доля государственных закупок в общем рынке LCV во II квартале 2017 года несколько увеличилась по сравнению с I кварталом, но сохранилась на уровне ниже 10% (общий объем закупок составил чуть более 2 тыс. единиц). Во втором полугодии аналитики прогнозируют снижение объемов госзакупок LCV в связи с сокращением финансирования из федерального бюджета с 8,9 до 6 млрд рублей.
Если во втором полугодии не будет принято решение о дополнительном бюджетном финансировании, совокупный объем закупок школьных автобусов и автомобилей скорой помощи за счет федерального бюджета сократится примерно до 3,1-3,2 тыс. единиц по сравнению с 4,7 тыс. в 2016 году. В то же время ожидается рост спроса на LCV со стороны частных заказчиков в условиях перехода большинства отраслей экономики к росту, а также в связи с активизацией лизинговых компаний на рынке легкого коммерческого транспорта.
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