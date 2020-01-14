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14 января 2020, 16:23

Подведены итоги российских продаж в 2019 году. Падаем...

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Фото из открытых источников
Не мы такие – жизнь такая… Подведены итоги состояния российского автомобильного рынка в ушедшем году, и они, увы, безрадостны. В общем и целом, рынок сократился на 2,3%. Это значит, что за 12 месяцев 2019-го было реализовано на 41 059 автомобилей меньше, чем в 2018-м.
Подведены итоги российских продаж в 2019 году Падаем

Фото из открытых источников

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Оглашены итоги продаж новых автомобилей на российском рынке в 2018 году. Согласно данным Комитета автопроизводителей ...
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Много это или мало? Однозначно трудно сказать. Например, примерно такое же количество машин в прошлом году сумел отгрузить российским потребителям концерн BMW (41 520 ед.). Печалит сам факт продемонстрированного «минуса». Ведь, скажем, по итогам 2018-го был зарегистрирован 12,8-процентный рост. Почти такой же «плюс» (11,9%) мы имели в 2017-м.

«АвтоВАЗ» по-прежнему недосягаем. И пусть 1% роста продаж Lada (362 356 ед.) – это почти то же самое, что и годом ранее, но отрыв от корейской Kia (225 901 ед. и -1%) все же великоват. Замкнул тройку сильнейших, как мы уже и привыкли, бренд Hyundai (178 809 ед.), оставшийся, что называется, при своих по отношению к 2018 году.

Модели эти трех марок – в пятерке сильнейших. Возглавляют ТОП-5 две вазовские малолитражки: Granta (135 831 шт.) и Vesta (111 459 шт.). Радует, что каждая из них добавила. И особенно преуспела Granta – в 2019-м россияне приобрели на 29 506 ед. больше, чем в позапрошлом году.

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 444 900 до 659 800 Р
Этот факт лишь подтверждает высказывания некоторых экспертов о смещении потребительского спроса в сегмент самых доступных автомобилей. Напомним, что в настоящее время купить «Гранту» можно, имея в кармане всего лишь 379 тыс. рублей (седан).

Собираемые под Петербургом бюджетники Kia Rio (3 место; 92 475 ед.) и Hyundai Solaris (5 место; 58 682 ед.) сдали свои позиции. И той, и другой модели в минувшем году мы приобрели, в среднем, на 7 тыс. ед. меньше. Четвертая модельная позиция у другого «Хендэ» - компакт-кроссовера Creta. Его результат – 71 487 шт. и лучший показатель в сегменте SUV среди всех машин с подключаемым полным приводом.

Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% относительно прошлого года. Несмотря на это, общие продажи за 4 квартал остались в негативной зоне, показывая 3% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году составили 1,76 млн ед., что на 41 тыс. или 2,3% ниже уровня 2018 года.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год - 1,72 млн ед., что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

Вернемся к брендам. Самые сильные показатели роста у китайских компаний. Лидер здесь Haval, открывший, напомним, в 2019-м российскую сборочную площадку. 12 месяцев непрерывного движения вверх – и вот они, 12 284 проданные машины. На фоне 3 213 ед. образца 2018 года – это 282-процентный рост и 19 строчка в ТОП-25.

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 586 000 до 866 000 Р
Где-то рядом земляки из Geely. Их успех – это 186% роста (9 602 ед.) и второе место среди «китайцев». В тройке, как всегда, Chery – 6 358 шт. и 13-процентный рост. Ну и, наконец, стоит порадоваться за ребят из Changan. Компании удалось продать в прошлом году 2 805 новых машин, что равняется +86%.

Увы, мало радости 2019-й принес некогда многолетнему фавориту среди китайских брендов – Lifan. Концерн из Чунцина кое-как наскреб 3 960 сделок, всерьез рассчитывая наверстать упущенное в 2020-м. Какие бы потребительские отзывы не слышались иной раз в адрес «Лифанов» (мол, быстро ржавеют и т.п.), но трудно поспорить с тем фактом, что за минувшие годы в РФ успел сформироваться приличный парк этих автомобилей. А в условиях постоянно дорожающих машин ценовые предложения Lifan для многих россиян наиболее приемлемые.

В «премиуме» два лидера – упомянутый нами BMW и чутка опередивший «баварцев» Mercedes-Benz (42 046 ед.), также сумевший обзавестись собственным оборочным производством в России. Lexus, продавший в прошлом году чуть более 22 тыс. автомобилей, этим «немцам» не конкурент. Равно как и Audi, довольствующийся результатом всего 16 333 шт.


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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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Подведены итоги российских продаж в 2019 году. Падаем...
{{material_125494}} Много это или мало? Однозначно трудно сказать. Например, примерно такое же количество машин в прошлом году сумел отгрузить российским потребителям концерн BMW (41 520 ед.). Печалит сам факт продемонстрированного «минуса». Ведь, скажем, по итогам 2018-го был зарегистрирован 12,8-процентный рост. Почти такой же «плюс» (11,9%) мы имели в 2017-м. «АвтоВАЗ» по-прежнему недосягаем. И пусть 1% роста продаж Lada (362 356 ед.) – это почти то же самое, что и годом ранее, но отрыв от корейской Kia (225 901 ед. и -1%) все же великоват. Замкнул тройку сильнейших, как мы уже и привыкли, бренд Hyundai (178 809 ед.), оставшийся, что называется, при своих по отношению к 2018 году.Модели эти трех марок – в пятерке сильнейших. Возглавляют ТОП-5 две вазовские малолитражки: Granta (135 831 шт.) и Vesta (111 459 шт.). Радует, что каждая из них добавила. И особенно преуспела Granta – в 2019-м россияне приобрели на 29 506 ед. больше, чем в позапрошлом году. {{model_v2_no_show_3014}} Этот факт лишь подтверждает высказывания некоторых экспертов о смещении потребительского спроса в сегмент самых доступных автомобилей. Напомним, что в настоящее время купить «Гранту» можно, имея в кармане всего лишь 379 тыс. рублей (седан).Собираемые под Петербургом бюджетники Kia Rio (3 место; 92 475 ед.) и Hyundai Solaris (5 место; 58 682 ед.) сдали свои позиции. И той, и другой модели в минувшем году мы приобрели, в среднем, на 7 тыс. ед. меньше. Четвертая модельная позиция у другого «Хендэ» - компакт-кроссовера Creta. Его результат – 71 487 шт. и лучший показатель в сегменте SUV среди всех машин с подключаемым полным приводом. Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% относительно прошлого года. Несмотря на это, общие продажи за 4 квартал остались в негативной зоне, показывая 3% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году составили 1,76 млн ед., что на 41 тыс. или 2,3% ниже уровня 2018 года.{{person_63_В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год - 1,72 млн ед., что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году}} Вернемся к брендам. Самые сильные показатели роста у китайских компаний. Лидер здесь Haval, открывший, напомним, в 2019-м российскую сборочную площадку. 12 месяцев непрерывного движения вверх – и вот они, 12 284 проданные машины. На фоне 3 213 ед. образца 2018 года – это 282-процентный рост и 19 строчка в ТОП-25. {{model_v2_no_show_6176}} Где-то рядом земляки из Geely. Их успех – это 186% роста (9 602 ед.) и второе место среди «китайцев». В тройке, как всегда, Chery – 6 358 шт. и 13-процентный рост. Ну и, наконец, стоит порадоваться за ребят из Changan. Компании удалось продать в прошлом году 2 805 новых машин, что равняется +86%. Увы, мало радости 2019-й принес некогда многолетнему фавориту среди китайских брендов – Lifan. Концерн из Чунцина кое-как наскреб 3 960 сделок, всерьез рассчитывая наверстать упущенное в 2020-м. Какие бы потребительские отзывы не слышались иной раз в адрес «Лифанов» (мол, быстро ржавеют и т.п.), но трудно поспорить с тем фактом, что за минувшие годы в РФ успел сформироваться приличный парк этих автомобилей. А в условиях постоянно дорожающих машин ценовые предложения Lifan для многих россиян наиболее приемлемые. В «премиуме» два лидера – упомянутый нами BMW и чутка опередивший «баварцев» Mercedes-Benz (42 046 ед.), также сумевший обзавестись собственным оборочным производством в России. Lexus, продавший в прошлом году чуть более 22 тыс. автомобилей, этим «немцам» не конкурент. Равно как и Audi, довольствующийся результатом всего 16 333 шт.
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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