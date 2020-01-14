Подведены итоги российских продаж в 2019 году. Падаем...
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Фото из открытых источников
«АвтоВАЗ» по-прежнему недосягаем. И пусть 1% роста продаж Lada (362 356 ед.) – это почти то же самое, что и годом ранее, но отрыв от корейской Kia (225 901 ед. и -1%) все же великоват. Замкнул тройку сильнейших, как мы уже и привыкли, бренд Hyundai (178 809 ед.), оставшийся, что называется, при своих по отношению к 2018 году.
Модели эти трех марок – в пятерке сильнейших. Возглавляют ТОП-5 две вазовские малолитражки: Granta (135 831 шт.) и Vesta (111 459 шт.). Радует, что каждая из них добавила. И особенно преуспела Granta – в 2019-м россияне приобрели на 29 506 ед. больше, чем в позапрошлом году.
Собираемые под Петербургом бюджетники Kia Rio (3 место; 92 475 ед.) и Hyundai Solaris (5 место; 58 682 ед.) сдали свои позиции. И той, и другой модели в минувшем году мы приобрели, в среднем, на 7 тыс. ед. меньше. Четвертая модельная позиция у другого «Хендэ» - компакт-кроссовера Creta. Его результат – 71 487 шт. и лучший показатель в сегменте SUV среди всех машин с подключаемым полным приводом.
Благодаря усилиям игроков по закрытию месяца продажи декабря выросли на 2,3% относительно прошлого года. Несмотря на это, общие продажи за 4 квартал остались в негативной зоне, показывая 3% падение по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом продажи в 2019 году составили 1,76 млн ед., что на 41 тыс. или 2,3% ниже уровня 2018 года.
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В наступившем году мы ожидаем похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 год - 1,72 млн ед., что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Вернемся к брендам. Самые сильные показатели роста у китайских компаний. Лидер здесь Haval, открывший, напомним, в 2019-м российскую сборочную площадку. 12 месяцев непрерывного движения вверх – и вот они, 12 284 проданные машины. На фоне 3 213 ед. образца 2018 года – это 282-процентный рост и 19 строчка в ТОП-25.
Увы, мало радости 2019-й принес некогда многолетнему фавориту среди китайских брендов – Lifan. Концерн из Чунцина кое-как наскреб 3 960 сделок, всерьез рассчитывая наверстать упущенное в 2020-м. Какие бы потребительские отзывы не слышались иной раз в адрес «Лифанов» (мол, быстро ржавеют и т.п.), но трудно поспорить с тем фактом, что за минувшие годы в РФ успел сформироваться приличный парк этих автомобилей. А в условиях постоянно дорожающих машин ценовые предложения Lifan для многих россиян наиболее приемлемые.
В «премиуме» два лидера – упомянутый нами BMW и чутка опередивший «баварцев» Mercedes-Benz (42 046 ед.), также сумевший обзавестись собственным оборочным производством в России. Lexus, продавший в прошлом году чуть более 22 тыс. автомобилей, этим «немцам» не конкурент. Равно как и Audi, довольствующийся результатом всего 16 333 шт.
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