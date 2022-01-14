14 января 2022, 15:12
Подвеска на газлифтах от офисного кресла: такое вообще возможно?
Ребята с ютуб-канала «Гараж 54» провели очередной безумный эксперимент и попробовали установить на классические «Жигули» газлифты от обычного офисного кресла. Результат превзошел самые смелые ожидания.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Газлифты оказались очень надежными и выносливыми, они прилично выдерживали повышенные нагрузки, но на ходовых испытаниях подвеска оказалась не такой мягкой, как блогеры изначально предполагали. Когда подвеску максимально занизили, она стала экстремально жесткой. Один амортизатор вылетел, но машина не завалилась набок, хотя ехать стало совсем неприятно.
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