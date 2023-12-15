Подвеска УАЗ «Патриот» должна стать лучше

Ранее мы писали Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры ... Читать далее

В Ульяновске обновили парк станочного оборудования. Для механосборочного производства закупили новые токарные станки. Один из них предназначен для обработки продольных штанг внедорожников УАЗ «Патриот». Модернизация производства должна положительно сказаться на качестве автомобилей. Новое оборудование позволяет свести к минимуму «человеческий фактор». Изготовление деталей полностью автоматизировано. Вместе с качеством и не в ущерб ему вдвое вырастет производительность труда, а экономическая выгода – в полтора раза.

Второй закупленный станок будет использоваться для обработки штанги стабилизатора классических автомобилей семейства УАЗ «Буханка». В настоящее время на предприятии персонал обучают обращаться с новым оборудованием, пишет Quto.

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