«Поджог-страховочка-многоходовочка»: в Нарве сгорело 7 машин
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Фото: vk.com/narva_news
Местные СМИ уточняют, что пожарные расчеты прибыли на место происшествия оперативно. Но максимум, что было в силах огнеборцев – это победить пламя. Машины, как видно на приводимых пользователями Сети фотографиях, сгорели дотла и восстановлению не подлежат.
К счастью, человеческих жертв не зарегистрировано. Стражам порядка теперь предстоит работа по выявлению причин пожара (или поджога). Комментарии в паблике самые разные, кое-кто даже заподозрил владельцев сгоревших машин в некоем сговоре.
Яна Медведева: «Вот владельцам радость»... Sher Denied: «Яна, может, и радость. Продавать «влом» было, а деньги нужны - поджог-страховочка-многоходовочка»… Алексей Терентьев: «Sher, машины - старые, каско на такие у нас никто не делает. Никакая страховая ничего не будет платить».
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