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26 марта 2020, 14:58

«Поджог-страховочка-многоходовочка»: в Нарве сгорело 7 машин

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Фото: vk.com/narva_news
Ночью на одной из тих улочек эстонской Нарвы, что на самой границе с Российской Федерацией, произошел пожар. В огне «оптом» сгорели 7 припаркованных бок о бок автомобилей.
Поджог страховочка многоходовочка в Нарве сгорело 7 машин

Фото: vk.com/narva_news

Местные СМИ уточняют, что пожарные расчеты прибыли на место происшествия оперативно. Но максимум, что было в силах огнеборцев – это победить пламя. Машины, как видно на приводимых пользователями Сети фотографиях, сгорели дотла и восстановлению не подлежат.

К счастью, человеческих жертв не зарегистрировано. Стражам порядка теперь предстоит работа по выявлению причин пожара (или поджога). Комментарии в паблике самые разные, кое-кто даже заподозрил владельцев сгоревших машин в некоем сговоре.

Яна Медведева: «Вот владельцам радость»... Sher Denied: «Яна, может, и радость. Продавать «влом» было, а деньги нужны - поджог-страховочка-многоходовочка»… Алексей Терентьев: «Sher, машины - старые, каско на такие у нас никто не делает. Никакая страховая ничего не будет платить».

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«Поджог-страховочка-многоходовочка»: в Нарве сгорело 7 машин
Местные СМИ уточняют, что пожарные расчеты прибыли на место происшествия оперативно. Но максимум, что было в силах огнеборцев – это победить пламя. Машины, как видно на приводимых пользователями Сети фотографиях, сгорели дотла и восстановлению не подлежат.К счастью, человеческих жертв не зарегистрировано. Стражам порядка теперь предстоит работа по выявлению причин пожара (или поджога). Комментарии в паблике самые разные, кое-кто даже заподозрил владельцев сгоревших машин в некоем сговоре. Яна Медведева: «Вот владельцам радость»... Sher Denied: «Яна, может, и радость. Продавать «влом» было, а деньги нужны - поджог-страховочка-многоходовочка»… Алексей Терентьев: «Sher, машины - старые, каско на такие у нас никто не делает. Никакая страховая ничего не будет платить».
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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