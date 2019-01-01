1 января 2019, 00:07

Поедем на 10 км/ч медленнее: нужны «бабки», все остальное - прикрытие

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Для моторизованной российской общественности подарком к Новому году стал, пожалуй, не гиперзвуковой «Авангард». «Сюрприз» преподнес министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который согласился с предложением главы Татарстана Рустама Минниханова снизить защитный скоростной интервал с 20 до 10 км/ч.
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Поедем на 10 км/ч медленнее: нужны «бабки», все остальное - прикрытие

По сути, оба чиновника подложили миллионам россиян свинью. И это, пардон, в канун 2019-го, который, как все мы хорошо знаем, есть ничто иное, как Год свиньи. В общем, ничего не скажешь - свинский поступок. И его нынче не обсуждает лишь ленивый.

«Честно говоря, я разочарован, пишет на своей страничке в соцсетях Петр Шкуматов, координатор  Движения «Синие ведерки». - Кому, как не министру транспорта, не понимать, что самое важное - это ровный скоростной режим. Когда ты едешь и следишь за дорогой, а не выполняешь странную программу, написанную знаками на столбах «90-70-80-60-70-50-90-80». И так - многие тысячи километров, каждые 500 метров».

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Автоэксперту не по душе развешанное на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах огромное количество ограничений: «Они что, правда думают, что водитель должен смотреть не на дорогу, а на спидометр и на столбы со знаками? И это, типа, безопасно»? По его убеждению, «эту диверсию надо останавливать. И до пересмотра всех схем ОДД и снятия 90% ограничений (именно 9 из 10 ограничений абсурдны и подлежат ликвидации). Защитный интервал трогать нельзя».

По мнению пользователя Сети Станислава Шурыгина, всем нам стоит готовиться к отмене действующего положения «плюс 20»: «Слишком большие инвестиции сделаны в камеры на дорогах, настала пора гражданам оплачивать это удовольствие. И причина только одна: население - это новая нефть».

«Все мы понимаем, что для ведения автомобиля есть комфортная скорость: на трассе - одна (причем, зависит от автомобиля), в городе другая, – комментирует автолюбитель Павел Гоголев. -   Комфортная – значит, безопасная и быстрая. Она должна быть быстрой, поскольку людям, как правило, надо быстрее доехать, а не ворон считать. Собственно, дорога должна быть такой, чтобы обеспечить каждому водителю его комфортную скорость. Что для этого сделано, например в Италии? На трассе 3 полосы в каждую сторону: левый ряд – «160», средний – «140», правый – «100» (точно не помню, но принцип такой). В той же Германии есть трассы без ограничения скорости. Так грамотно люди подходят, учитывают закономерности вождения».

По мнению г-на Гоголева, в городе подход несколько иной: «должно быть разумное ограничение «60» (+20), если, конечно, не по двору едешь. При этом цель комфортно (быстро) и безопасно доехать остается. Дорога в городе должна быть безопасной как для водителей (ширина полосы не может быть сужена), так и для пешеходов. Что это значит - безопасность для пешеходов? Все места соприкосновения пешехода с дорогой должны учитывать скоростной режим «60» (+20), то есть переходы должны оснащаться кнопочными светофорами, дорога должна иметь ограждения, количество пешеходных переходов должно быть сведено к минимуму - не может быть наземного перехода, если число полос 6 и более».

Петр Шкуматов, координатор Движения "Синие ведерки" « От обилия ограничений пестрит в глазах. Изменение скорости автомобиля должно встречаться только в исключительных случаях, когда это действительно обосновано. А не по принципу «лишь бы ничего не случилось, я тут ограничение повесил, значит, мне не отвечать »
Петр Шкуматов, координатор Движения "Синие ведерки"
  У Дмитрия Новожилова, принявшего участие в обсуждении темы, свое мнение: «Я очень аккуратный водитель, но при этом всегда пользуюсь правом «+20 км/ч», потому что знаки  неадекватно ограничивают скорость. Там где висит «40 км/ч» и при этом 4 полосы движения в отсутствие машин, ну, почему я не могу ехать «59»?! Это незначительная разница в скорости. А если учесть условия дороги и видимости, то думать надо не про «+20», а про тот идиотский знак «40».

Как считает пользователь Сети, «есть два пути решения вопроса. Если отменяем «+20», то одновременно меняем знаки ограничений. Либо оставляем «+20» и не меняем ничего. Но, оказывается, есть и третий вариант: оставить знаки ограничения и убрать «+20». Потому что так выгодно бизнесу. А что там народ?! Превысил - плати и не вякай. Это та же самая манипуляция, как со знаками п. 3.27 в Москве. Манипулирует ими тов. Ликсутов. И надо же, отказаться от «+20 км/ч также инициатива Ликсутова. Какое совпадение»...

Солидарное мнение высказывает Константин Старке, считающий, что нововведение «приведет к обратному эффекту - к росту ДТП, поскольку водитель будет весь измотан поездкой». «Но им  (чиновникам – прим. редакции) это неважно, они давно «кладут» на всех. Поэтому пресс будет продолжаться, до созревания критической массы», - полагает автолюбитель.

Есть и иные мнения. Так, например, некто Виталий Максимов пишет: «К сожалению, в сознании многих водителей 20 км/ч защитного буфера воспринимается как разрешенная скорость. Из-за таких водителей необходимо защитный буфер снижать до нуля, поскольку нет самосознания, что скоростной режим обязателен к соблюдению вне зависимости от желания и мнения об идиотизме этих ограничений».

И все же подавляющее большинство комментариев – против новой идеи. «Меньше скорость - больше желания отвлечься на второстепенные дела: телефон, телевизор, девушка рядом, вороны мимо обгоняют, - говорит пользователь сетей Алексей Тарасов. – Бах! Приехали! Вызываем ДПС». Николай Гинзберг: «Это приведёт к почти полному параличу движения. Все начнут ехать просто «50» - как бы чего не вышло». Кирилл Ладыгин: «Да, все понятно. «Бабки» нужны. Все остальное – прикрытие».

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Поедем на 10 км/ч медленнее: нужны «бабки», все остальное - прикрытие
По сути, оба чиновника подложили миллионам россиян свинью. И это, пардон, в канун 2019-го, который, как все мы хорошо знаем, есть ничто иное, как Год свиньи. В общем, ничего не скажешь - свинский поступок. И его нынче не обсуждает лишь ленивый. «Честно говоря, я разочарован, пишет на своей страничке в соцсетях Петр Шкуматов, координатор  Движения «Синие ведерки». - Кому, как не министру транспорта, не понимать, что самое важное - это ровный скоростной режим. Когда ты едешь и следишь за дорогой, а не выполняешь странную программу, написанную знаками на столбах «90-70-80-60-70-50-90-80». И так - многие тысячи километров, каждые 500 метров». {{material_125412}} Автоэксперту не по душе развешанное на федеральных, региональных и межмуниципальных трассах огромное количество ограничений: «Они что, правда думают, что водитель должен смотреть не на дорогу, а на спидометр и на столбы со знаками? И это, типа, безопасно»? По его убеждению, «эту диверсию надо останавливать. И до пересмотра всех схем ОДД и снятия 90% ограничений (именно 9 из 10 ограничений абсурдны и подлежат ликвидации). Защитный интервал трогать нельзя».По мнению пользователя Сети Станислава Шурыгина, всем нам стоит готовиться к отмене действующего положения «плюс 20»: «Слишком большие инвестиции сделаны в камеры на дорогах, настала пора гражданам оплачивать это удовольствие. И причина только одна: население - это новая нефть».«Все мы понимаем, что для ведения автомобиля есть комфортная скорость: на трассе - одна (причем, зависит от автомобиля), в городе другая, – комментирует автолюбитель Павел Гоголев. -   Комфортная – значит, безопасная и быстрая. Она должна быть быстрой, поскольку людям, как правило, надо быстрее доехать, а не ворон считать. Собственно, дорога должна быть такой, чтобы обеспечить каждому водителю его комфортную скорость. Что для этого сделано, например в Италии? На трассе 3 полосы в каждую сторону: левый ряд – «160», средний – «140», правый – «100» (точно не помню, но принцип такой). В той же Германии есть трассы без ограничения скорости. Так грамотно люди подходят, учитывают закономерности вождения». По мнению г-на Гоголева, в городе подход несколько иной: «должно быть разумное ограничение «60» (+20), если, конечно, не по двору едешь. При этом цель комфортно (быстро) и безопасно доехать остается. Дорога в городе должна быть безопасной как для водителей (ширина полосы не может быть сужена), так и для пешеходов. Что это значит - безопасность для пешеходов? Все места соприкосновения пешехода с дорогой должны учитывать скоростной режим «60» (+20), то есть переходы должны оснащаться кнопочными светофорами, дорога должна иметь ограждения, количество пешеходных переходов должно быть сведено к минимуму - не может быть наземного перехода, если число полос 6 и более».{{person_221_От обилия ограничений пестрит в глазах. Изменение скорости автомобиля должно встречаться только в исключительных случаях, когда это действительно обосновано. А не по принципу «лишь бы ничего не случилось, я тут ограничение повесил, значит, мне не отвечать}}  У Дмитрия Новожилова, принявшего участие в обсуждении темы, свое мнение: «Я очень аккуратный водитель, но при этом всегда пользуюсь правом «+20 км/ч», потому что знаки  неадекватно ограничивают скорость. Там где висит «40 км/ч» и при этом 4 полосы движения в отсутствие машин, ну, почему я не могу ехать «59»?! Это незначительная разница в скорости. А если учесть условия дороги и видимости, то думать надо не про «+20», а про тот идиотский знак «40». Как считает пользователь Сети, «есть два пути решения вопроса. Если отменяем «+20», то одновременно меняем знаки ограничений. Либо оставляем «+20» и не меняем ничего. Но, оказывается, есть и третий вариант: оставить знаки ограничения и убрать «+20». Потому что так выгодно бизнесу. А что там народ?! Превысил - плати и не вякай. Это та же самая манипуляция, как со знаками п. 3.27 в Москве. Манипулирует ими тов. Ликсутов. И надо же, отказаться от «+20 км/ч также инициатива Ликсутова. Какое совпадение»...Солидарное мнение высказывает Константин Старке, считающий, что нововведение «приведет к обратному эффекту - к росту ДТП, поскольку водитель будет весь измотан поездкой». «Но им  (чиновникам – прим. редакции) это неважно, они давно «кладут» на всех. Поэтому пресс будет продолжаться, до созревания критической массы», - полагает автолюбитель.Есть и иные мнения. Так, например, некто Виталий Максимов пишет: «К сожалению, в сознании многих водителей 20 км/ч защитного буфера воспринимается как разрешенная скорость. Из-за таких водителей необходимо защитный буфер снижать до нуля, поскольку нет самосознания, что скоростной режим обязателен к соблюдению вне зависимости от желания и мнения об идиотизме этих ограничений».И все же подавляющее большинство комментариев – против новой идеи. «Меньше скорость - больше желания отвлечься на второстепенные дела: телефон, телевизор, девушка рядом, вороны мимо обгоняют, - говорит пользователь сетей Алексей Тарасов. – Бах! Приехали! Вызываем ДПС». Николай Гинзберг: «Это приведёт к почти полному параличу движения. Все начнут ехать просто «50» - как бы чего не вышло». Кирилл Ладыгин: «Да, все понятно. «Бабки» нужны. Все остальное – прикрытие».
2019-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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