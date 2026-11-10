РЖД запустили первый бюджетный вагон-купе на одного пассажира: завтрак, умывальник и никаких соседей

РЖД запустили вагон с одноместными купе в «Экспрессе» Москва — Петербург: что входит в билет

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в поезде № 3/4 «Экспресс» предлагают одноместные купе за 5000-6000 рублей. В цену входят умывальник и горячий завтрак, а в вагоне на девять пассажиров туалет остается общим.

На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в поезде № 3/4 «Экспресс» предлагают одноместные купе за 5000-6000 рублей. В цену входят умывальник и горячий завтрак, а в вагоне на девять пассажиров туалет остается общим.

На фоне растущего запроса пассажиров на приватность и персонализированный сервис РЖД сделали шаг, который может изменить привычный формат поездок между двумя столицами. В составе поезда № 3/4 «Экспресс» появился вагон, где каждое купе рассчитано всего на одного человека. Это решение адресовано тем, кто ценит личное пространство, но не готов выкупать все купе целиком. Разбираемся, что именно предлагает новый формат и почему он важен именно сейчас.

Пассажиры, уставшие от компромиссов между ценой и приватностью, получили реальную альтернативу. В вагоне нового типа вместо двухъярусных полок и тесных проходов — просторный диван, раскладывающийся в полноценную кровать, отсутствие верхней полки и отдельный шкаф с умывальником. Привести себя в порядок утром теперь можно, не выходя в коридор. Соседей в купе нет, а значит, личное пространство ничем не нарушается.

В стоимость билета (от 5000 до 6000 рублей) включены гигиенические принадлежности, тапочки и фирменная шоколадка, а также полноценный горячий завтрак: на выбор каша, омлет или блинчики с семгой, сырная или мясная нарезка, сок, йогурт, круассан, фрукты и чай. Доплачивать за это не нужно — сервис уже включен в цену. По отзывам, обслуживание напоминает ресторанное: проводники вежливы и готовы помочь по любому вопросу.

В холодное время года вентиляционные отверстия иногда закрывают поролоном, чтобы избежать сквозняков, но при желании пассажир может открыть их самостоятельно. Туалет в вагоне общий, однако из-за небольшого количества пассажиров (до девяти человек) очередей практически не бывает. Для сравнения: в поезде «Стриж» есть купе с душем и туалетом, но он приходит слишком рано, а завтрак не предусмотрен. В «Красной стреле» и частном «Мегаполисе» одноместных купе нет вовсе.

Появление такого вагона — не просто компромисс, а сигнал для рынка: стандартные подходы к организации перевозок устаревают. Спрос на личное пространство растет, и теперь у пассажиров есть возможность путешествовать в одиночку, не переплачивая за все купе. Как и в случае с другими современными нововведениями в транспортной сфере, этот формат может оказаться применимым и для других стран.

Запуск одноместных купе в «Экспрессе» выглядит своевременным и логичным ответом на запросы пассажиров. В ближайшие годы подобные решения способны изменить привычную картину железнодорожных перевозок: конкуренция за клиента выходит на новый уровень, а выбор между ценой, комфортом и приватностью становится реальностью, а не иллюзией. Для тех, кто ценит личное пространство и сервис, это событие может стать началом новой эры в российских поездах.